В отелях Крыма поделились, с какими проблемами столкнулись из-за введения QR-кодов 

Введение QR-кодов и новых ограничений на полуострове заметно повлияло на турпоток в Крым. ФАН пообщался с представителями нескольких отелей в Крыму и узнал, как у них обстоят дела с бронированиями на ноябрьские выходные и возможными отменами.

Как сообщил глава минкурортов Крыма Вадим Волченко, загрузка на ноябрьские праздники ожидалась высокая, однако с начала недели на полуострове наблюдается снижение спроса на отдых.

«На данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15–20%. Это подтверждают наши ежедневные мониторинговые выезды на объекты, общение с отельерами», — отметил министр.

Кроме того, по данным ряда туроператоров, в некоторых городах Крыма наблюдается отмена вообще трети туров на нерабочие выходные из-за ограничений, введенных в республике и Севастополе. В основном от поездок отказали те туристы, которые полностью не вакцинированы либо же имеют прививку только первым компонентом и до поездки не успевают сделать вторую.

«Если сравнивать с октябрем, то бронирования на ноябрь у нас рухнули на 40%, но я бы не сказал, что это связано исключительно с коронавирусными ограничениями. У нас по статистике, если смотреть прошлые годы, на ноябрь все равно спрос меньше на 15–20% по сравнению с октябрем. А тут все наложилось. Конечно, неприятно все это, были надежды на хорошую заполняемость в ноябрьские праздники, но теперь с ограничениями особо праздновать нечего. Но в целом 60–70% номеров в зависимости от дней все равно заняты. Слышал от коллег из Севастополя, что у них из-за блокпостов ситуация с туристами намного хуже и в некоторых местах брони только на 50% номеров. Вот им действительно тяжело», — рассказал ФАН Максим, менеджер одного из отелей под Алупкой.

Пресс-служба правительства Севастополя /

В одном из самых популярных отелей на ЮБК Yalta Intourist ФАН рассказали, что резкого изменения в статистике бронирований по сравнению с прошлым годом на данный период не отмечается.

«Мы заранее предупредили гостей о необходимом пакете документов для заселения в связи с новыми требованиями правительства Крыма и Роспотребнадзора. Мы обзвонили гостей, отправили им информационные смс. Поэтому большинство гостей не меняют планы и не аннулируют брони, так как имеют полный пакет необходимых документов. Гости отеля относятся к новым требованиям с пониманием того, что это делается только с заботой о безопасности и здоровье. И продолжают бронировать проживание с учетом новых требований при поселении», ― рассказал ФАН директор по связям с общественностью отеля Олег Стонко.

При этом, по его словам, неоднократные проверки уполномоченных органов нарушений в отеле касательно соблюдения необходимых мер не выявили. Сегодня гостиничный комплекс осуществляет размещение в отеле постояльцев только с сертификатом (QR-кодом) о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании коронавирусной инфекции, и при обязательном наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Серьезно обстоит ситуация и с бронированием на новогодние праздники. Как рассказала ФАН хозяйка мини-гостиницы в Мисхоре Елена, обычно у них в конце октября почти все места были заняты, люди планировали отдых заранее. Сейчас же бронирование идет слабыми темпами. По словам женщины, люди хоть и звонят и интересуются наличием номеров на январские выходные, но бронируют пока неохотно, объясняя это неопределенностью с коронавирусной ситуацией.

Ранее ФАН сообщал, что на выезде в Севастополь установят семь блокпостов в период с 30 октября по 7 ноября. Таким образом, местные жители смогут свободно передвигаться по городу и близлежащим поселкам, но выехать за пределы смогут только через пункты контроля.