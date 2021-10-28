Власти Крыма придумали, как вывести из тени нелегальные гостиницы в частном секторе

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов региона Ирина Кивико рассказала, каким образом власти намерены выводить из тени объекты размещения, чтобы они начали работать легально и платить налоги.

По ее словам, был подготовлен законопроект с термином «гостевой дом», который уже прошел обсуждения на уровне Ростуризма и министерства экономического развития. В настоящее время законопроект внесен в Правительство Российской Федерации, передает ФАН.

«Принятие этого закона позволит легализовать около девяти тысяч гостевых домов, которые на сегодняшний день работают в сером секторе. Как только правительство внесет его в Госдуму, начнем работать в комитетах»,— сообщила Кивико.

личный архив Михаила Кислякова /

Она объяснила, планируются ли рейды или проверки граждан, которые занимаются сдачей жилья в аренду. Министр финансов РК указала, что сначала необходимо принять соответствующий закон, чтобы у людей была возможность легализации.

«Пока нет такой возможности. В каждом муниципалитете, районе, где расположены эти «гостевые дома», будем рассказывать людям, объяснять, чтобы они не боялись, что теперь можно работать легально. Поможем выбрать режим налогообложения и дадим возможность начать платить налоги всем, кто оказывает услуги по размещению граждан. Я была во многих южнобережных поселках, люди регистрировались там как самозанятые. У нас выручка по самозанятым на сегодняшний день уже составляет 4,2 млрд рублей. Поэтому часть людей, кто сдает, например, квартиры, они легализовались через инструмент самозанятых», — сказала Ирина Кивико на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

minfin.rk.gov.ru / Министерство финансов Республики Крым

Также по этому поводу высказался руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев. Он сообщил, что с 2016 года налоговые органы вели планомерную работу по выводу из тени именно тех налогоплательщиков, кто предоставляет услуги по временному проживанию.

«С 2016 года мы вывели из тени около 30 тыс. объектов. В основном они стали индивидуальными предпринимателями. На данный момент есть большой пласт физических лиц, которые имеют точечные единицы объектов недвижимости: из 30 тысяч около 29 тысяч — это физические лица, которые осуществляют предоставление в наем жилья», — сказал Наздрачев.

Он добавил, что сейчас осталось немного тех, кто предоставляет нелегально такие услуги.

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