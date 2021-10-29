Бюджет Крыма на 2022 год оказался максимально социально ориентированным

Накануне в Симферополе состоялось заседание совмина Крыма, где прошло обсуждение законопроекта о бюджете региона на три года. Его разработка и внесение поправок велись с учетом послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, а также региональных программ республики.

По данным министерства финансов Крыма, в следующем году доходы в бюджет республики составят 199,2 млрд рублей, расходы ― 202,1 млрд рублей. Дефицит в итоге сформируется в размере 2,9 млрд рублей.

Основные и наиболее затратные статьи расходов распределены между пятью госпрограммами республики: дорожное хозяйство, образование, ЖКХ, здравоохранение и социальная поддержка граждан.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, больше 13 миллиардов выделят на реализацию нацпроектов в Крыму, таких как здравоохранение, образование, демография, экология, жилье и городская среда.

При этом пока основной статьей доходов республики остаются безвозмездные трансферты ― 141,9 млрд рублей, еще 53 млрд рублей планируется получить за счет налоговых доходов, 4,3 млрд рублей ― за счет неналоговых поступлений. По сравнению с бюджетом 2020 и 2021 годов, бюджет на следующий год будет более внушительным, траты на основные сферы также увеличатся.

Федеральное агентство новостей /

Будущий бюджет можно смело назвать социально-ориентированным, так как все нынешние показатели говорят о его социальной направленности.

По основным пяти сферам траты увеличены, а в некоторых случаях даже в два раза. Допустим, на образование в следующем году потратят 41 млрд рублей (в 2021 ― 33 млрд рублей), здравоохранение ― 23 млрд рублей (11 млрд рублей в 2021 году), ЖКХ ― 24 млрд рублей (17 млрд рублей в этом году).

Кстати, сегодня в ходе пленарного заседания Заксобрания были приняты изменения и в бюджет Севастополя. В 2022 году объем доходов составит 52,8 млрд рублей, объем расходов — 56,6 млрд рублей.

Причем в этом году будет увеличена расходная часть бюджета на 21,9 млрд рублей. Это позволит направить средства на первоочередные расходы, которые возникли за девять месяцев нынешнего года. Речь идет о приобретении лекарств для тяжелобольных, погашении кредиторской задолженности по госконтрактам медучреждений, покрытии дефицита бюджета и ряде других направлений.

Ранее ФАН сообщал, что власти Крыма разработали законопроект, который позволит вывести из налоговой тени места размещения, которые находятся в серой зоне и никак не контролируются минкурортов республики, ФНС и другими структурами.