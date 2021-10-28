Эксперт по туризму Лукьяненко оценила идею создания нового парка развлечений в Крыму

Доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко в разговоре с ФАН оценила идею создания нового парка развлечений на Южном берегу Крыма. Также она рассказала, при каких условиях этот парк может быть загружен круглый год, и повлияет ли он в будущем на привлечение туристического потока на полуостров.

Как сообщил генеральный директор Корпорации развития РК Дмитрий Ворона, в республике ожидают подписание двух крупных инвестиционных соглашений, которые будут реализовываться на территории Ялты, один из них — создание развлекательного комплекса. Соглашения о первых этапах инвестиций намерены заключить уже в этом году.

По предварительным данным, сумма инвестиций составит 16 млрд рублей, срок реализации проекта — пять лет. Парк развлечений будет состоять не только из аттракционов мирового уровня, там также расположатся рестораны, кафе, магазины и современный гостиничный комплекс.

Как ранее сообщала мэр Ялты Янина Павленко, благодаря строительству комплекса ежегодно в федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты ожидается поступление свыше 400 млн рублей налогов. Предполагается, что парк возведут над микрорайоном Васильевка — это окраинный район Ялты

«Это будет что-то вроде «Сочи Парка» или Диснейленда, но размещенного не на плоскости, а вписанного в наш уникальный рельеф. По прогнозам, он будет привлекать не менее миллиона туристов в год», — заявляла Павленко.

facebook.com / Янина Павленко

Екатерина Лукьяненко в разговоре с ФАН отметила, что Южный берег Крыма — это один из староосвоенных регионов полуострова, он развивается и лидирует по туристским прибытиям, соответственно, там самый продолжительный курортный сезон из всех других регионов.

«Если говорить вообще о тематических парках развлечений, а у нас нет современных в Крыму, то, конечно, здесь однозначный ответ — подобные аттрактивные объекты должны были появиться у нас на полуострове несколько лет назад. Иначе мы отстаем, находимся не в тренде мировой туристкой индустрии. То есть нам нужны фокусы туристского интереса, и пока подобный объект не появится, мы будем только разговаривать о расширении рамок туристского сезона. У нас есть хороший пример с «Сочи Парком», который раньше начинал работать в сентябре-октябре. Сейчас же, если мы посмотрим календарь событий, то увидим, что он работает практически весь год с разными программами. То есть однозначно Крыму нужен новый тематический парк», — подчеркнула собеседница издания.

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Также эксперт объяснила, почему подобные развлекательные комплексы нельзя строить бездумно. По ее словам, здесь очень сложная экономическая сторона вопроса.

«У всех здесь появляются ассоциации с Диснейлендом или Гардалендом, то есть европейского или американского уровня тематические парки. Но чтобы этот парк загрузить на круглый год, то в радиусе подобного объекта на расстоянии 200 км общее количество проживающих людей должно составлять 3-5 млн человек — это если мы говорим о постоянной загрузке. То есть наши 2,5 млн крымчан — это очень мало в межсезонье. Все очень взаимосвязано, нельзя быть голословными. Такие объекты нельзя строить абы как, есть экономические расчеты и туристско-рекреационная экспертиза», — отметила доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского.

При этом Екатерина Лукьяненко добавила, что не удивлена решением строить парк развлечений на Южном берегу Крыма, где есть уже большой туристический поток. Однако масштаб этого парка нужно соизмерять с возможностями его загрузки на круглый год.

Отметим, что в этом году по состоянию на 1 октября полуостров посетило порядка 8,3 млн туристов, а самым популярным направлением, как уже было сказано, они выбрали ЮБК.

Напомним, ранее эксперт по туризму Иван Романенко объяснил ФАН сложности в развитии яхтенного туризма в Крыму. Одна из них заключается в том, что регион находится под западными санкциями.