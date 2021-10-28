В Крыму прокомментировали слухи о введении графиков подачи воды

Ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что в Алуште вскоре могут снова ввести графики подачи воды из-за проблем в местном Изобильненском водохранилище. Во всех материалах ссылались на заявление руководителя местного филиала ГУП «Вода Крыма», который якобы предложил ввести в городе график подачи воды по пять часов утром и пять часов вечером.

В разговоре с ФАН генеральный директор предприятия Максим Новик пояснил, что слова его коллеги были вырваны из контекста.

«Речь шла о том, что мы ситуацию контролируем, управляем ею. В случае только острой необходимости мы будем вводить графики. Ведь погода непредсказуема. Объемы воды действительно сокращаются, это естественный процесс. Сейчас мы пережили самое тяжелое время года в части водообеспечения — это август, сентябрь, октябрь. У нас притоки сегодня минимальные, по сути, их нет: при заборе из водохранилища по 20 тысяч кубов в сутки приток составляет две-три тысячи в сутки. Само водохранилище у нас сегодня имеет пять миллионов кубов воды, так что нынешняя ситуация не критичная. Даже если мы будем брать по 30 тысяч кубов в сутки, нам этой воды хватит на полгода минимум при условии, что притоков не будет вообще. Но они-то все равно будут», — сказал глава «Воды Крыма».

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Поэтому, подчеркивает Максим Новик, никаких графиков подачи воды не будет. Возможно, к этому вопросу вернутся в следующем году и уже тогда посмотрят, какая идет динамика по осадкам, какое наполнение произойдет за ноябрь, декабрь и январь и уже к курортному сезону будут решать, необходимы ли какие-нибудь меры.

«И Ялта, и Симферополь прекрасно обеспечены водой. Разумеется, мы сейчас жестко мониторим ситуацию, проводим оценки, делаем прогнозы. Мы понимаем, что сейчас Крым заходит в водообеспеченные годы. У нас пик засухи пройден. Мы научились в этой ситуации регулировать водопользование. Даже с учетом серьезного туристического потока этим летом мы справились с водным вопросом не только благодаря погодным условиям (максимальные осадки были в июне. — Прим ФАН), но и потому, что заменили более 30 единиц напорной арматуры», — подчеркнул Новик.

По его словам, предприятие закупило ранее машины телеинспекции, которые могут обнаружить утечки. Например, после проверки в Алуште было выявлено несколько проблемных участков, где вода могла уходить годами.

О том, что введение ограничений по подаче воды в Алуште не рассматривается, заявил и глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в ближайшее время вопрос разработки графиков перед властями полуострова не стоит.

Ранее в разговоре с ФАН директор севастопольского отделения Государственного океанографического института им. Зубкова Николай Дьяков, пояснил, что на сегодняшний день ситуация с водой в Крыму стабилизировалась, поэтому в течение следующего года жители и гости полуострова точно не будут испытывать никаких проблем.