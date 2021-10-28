Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 20:12
20:12
Происшествия
Адвоката Ивана Павлова объявили в розыск после отъезда в Грузию
20:11
Экономика
Ученый Колганов о прогнозе роста добычи нефти в Башкирии: «Происходит восстановление экономики»
20:09
Весь мир
В Ливане утвердили новую дату выборов в парламент
20:04
Происшествия
Иркутский чиновник стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
20:02
Общество
Систему QR-кодов могут ввести в Подмосковье после завершения нерабочей недели
20:00
Общество
Депутат Шолохов выступил за введение цензуры на телевидении
19:57
Весь мир
Депутат Милонов о заявлении экспертов ООН: им претит само упоминание об успехах России в ЦАР
19:54
Происшествия
Пассажиров рейса Москва — Сочи обыскали из-за пропавшего пледа
19:53
Шоу-бизнес
Шубская опубликовала фото с одетыми в хоккейную форму сыновьями от Овечкина
19:49
Армия
Читатели Daily Express: Запад подстрекает Украину к полномасштабной войне в Донбассе
Все новости

В Крыму прокомментировали слухи о введении графиков подачи воды
Общество
В Крыму прокомментировали слухи о введении графиков подачи воды
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Смажко

Ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что в Алуште вскоре могут снова ввести графики подачи воды из-за проблем в местном Изобильненском водохранилище. Во всех материалах ссылались на заявление руководителя местного филиала ГУП «Вода Крыма», который якобы предложил ввести в городе график подачи воды по пять часов утром и пять часов вечером.

В разговоре с ФАН генеральный директор предприятия Максим Новик пояснил, что слова его коллеги были вырваны из контекста.

«Речь шла о том, что мы ситуацию контролируем, управляем ею. В случае только острой необходимости мы будем вводить графики. Ведь погода непредсказуема. Объемы воды действительно сокращаются, это естественный процесс. Сейчас мы пережили самое тяжелое время года в части водообеспечения — это август, сентябрь, октябрь. У нас притоки сегодня минимальные, по сути, их нет: при заборе из водохранилища по 20 тысяч кубов в сутки приток составляет две-три тысячи в сутки.

Само водохранилище у нас сегодня имеет пять миллионов кубов воды, так что нынешняя ситуация не критичная. Даже если мы будем брать по 30 тысяч кубов в сутки, нам этой воды хватит на полгода минимум при условии, что притоков не будет вообще. Но они-то все равно будут», — сказал глава «Воды Крыма».

Глава «Вода Крыма» Новик прокомментировал слухи о введении графиков подачи воды
Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Поэтому, подчеркивает Максим Новик, никаких графиков подачи воды не будет. Возможно, к этому вопросу вернутся в следующем году и уже тогда посмотрят, какая идет динамика по осадкам, какое наполнение произойдет за ноябрь, декабрь и январь и уже к курортному сезону будут решать, необходимы ли какие-нибудь меры.

«И Ялта, и Симферополь прекрасно обеспечены водой. Разумеется, мы сейчас жестко мониторим ситуацию, проводим оценки, делаем прогнозы. Мы понимаем, что сейчас Крым заходит в водообеспеченные годы. У нас пик засухи пройден. Мы научились в этой ситуации регулировать водопользование.

 Даже с учетом серьезного туристического потока этим летом мы справились с водным вопросом не только благодаря погодным условиям (максимальные осадки были в июне. — Прим ФАН), но и потому, что заменили более 30 единиц напорной арматуры», — подчеркнул Новик.

По его словам, предприятие закупило ранее машины телеинспекции, которые могут обнаружить утечки. Например, после проверки в Алуште было выявлено несколько проблемных участков, где вода могла уходить годами.

О том, что введение ограничений по подаче воды в Алуште не рассматривается, заявил и глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в ближайшее время вопрос разработки графиков перед властями полуострова не стоит.

Ранее в разговоре с ФАН директор севастопольского отделения Государственного океанографического института им. Зубкова Николай Дьяков, пояснил, что на сегодняшний день ситуация с водой в Крыму стабилизировалась, поэтому в течение следующего года жители и гости полуострова точно не будут испытывать никаких проблем.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Крыму прокомментировали слухи о введении графиков подачи воды
крым водоснабжение алушта
Комментировать