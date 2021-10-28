Глава минфина Крыма Кивико рассказала о миллиардных поступлениях налогов в бюджет

Заместитель председателя совета министров Крыма, министр финансов региона Ирина Кивико рассказала ФАН, как в регионе складывается ситуация с налоговыми поступлениями в бюджет, и как обстоят дела с развитием малого бизнеса на полуострове.

По ее словам, благодаря проводимой работе Федеральной налоговой службы (ФНС) на территории Крыма во все уровни бюджетов идут поступления. Те темпы роста, которые демонстрирует в этом плане регион, очень высокие, уточнила она.

«Я считаю, что они одни из лучших в стране — в особенности все, что связано с развитием малого бизнеса. ФНС профессионально действует, оказывая поддержку бизнесу в плане соблюдения налогового законодательства, что способствует развитию и процветанию нашего малого бизнеса. Мы видим рост зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Мы понимаем, что в регионе проводится абсолютно правильная налоговая политика, и она способствует развитию малого бизнеса. Я считаю, что это цель каждого субъекта РФ, чтобы он развивался», — сказала Кивико.

minfin.rk.gov.ru / Министерство финансов Республики Крым

Она добавила, что в Крыму выросли поступления в виде налоговых и неналоговых доходов — они составили 54,8 млрд рублей, что выше показателей прошлого года на 7%.

«И темп роста, который у нас сложился, составляет 13,1 млрд к прошлому году. Этот рост был обеспечен благодаря проводимой налоговой политике в регионе и высококлассной работе управления ФНС по РК. И, конечно, более активно включились главы администраций муниципальных образований в системную работу по увеличению поступлений в бюджеты», — отметила Ирина Кивико на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Она указала, что на заседании министров ежеквартально рассматривается исполнение бюджетов городских округов и муниципальных образований районов. Там изучают позитивные практики, которые уже есть и работают на увеличение доходов местных бюджетов. В этом году этот показатель составил порядка 190 млн рублей. Речь идет о работе с задолженностями, постановкой на учет сформированных земельных участков и о многом другом.

Безвозмездные поступления в бюджет Республики Крым в этом году составили 84,9 млрд рублей, налоговые доходы — 44,3 млрд, неналоговые — 10,6 млрд. При этом сумма задолженности во все уровни бюджетов составляет порядка 5 млрд рублей.

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