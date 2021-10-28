Тысячи беспризорных собак: в Севастополе за год так и не появился приют для животных

В Севастополе с декабря 2020 года так и не появился городской приют для бездомных животных. Уход, содержание и лечение ушастых — на плечах горожан и волонтеров, пытающихся своими силами преломить ситуацию.

Напомним, в начале прошлой зимы в Севастополе вспыхнул скандал: в пункт кратковременного содержания бездомных животных (ПКС) наведались волонтеры и обнаружили истощенных собак, которые содержались в холоде и грязи, у них даже не было мисок с водой. В одном из вольеров лежали тельца погибших щенков среди мусора и фекалий.

Это возмутило общественность, ведь на отлов, стерилизацию и питание собак за полгода до этого город выделил 22 млн рублей, тендер выиграла севастопольская юридическая компания. Так как полноценного приюта для животных в Севастополе не было, то животных после 21 дня содержания снова выпускали в город. По утверждению волонтеров, после ПКС животных было не узнать — те были измождены, облысевшие с кровоточащими после операции швами.

Pr Scr youtube.com / Телеканал НТС

Абсурдность ситуации в том, что госконтракт на работу с бездомными животными заключили летом прошлого года между госучреждением «Парки и скверы» и фирмой «Севастопольский центр права». Волонтеры не могли поверить, что юридическая компания занимается стерилизацией. Несмотря на повышенное внимание властей и СМИ еще зимой, компания, получившая миллионы бюджетных денег, после получения уведомления о разрыве госконтракта, просто бросила десятки собак в старом свинарнике на Монастырском шоссе, 30.

В комментарии ФАН волонтер Татьяна Большакова рассказала, что почти за год в городе приют не появился: собаки, которые не слоняются по улицам, сегодня содержатся за счет волонтеров и неравнодушных горожан.

«Приюта в городе нет. То, что есть на Монастырском шоссе, — далеко не приют. Там просто находятся собаки, которых бросили. Мы, волонтеры, своими силами содержим их уже практически год. Хозяин помещения просто не берет с нас аренду. Вскоре хозяин лишится этой земли после судебных разбирательств [не касающихся вопроса приюта], и наша тема вообще зависнет в неизвестности», — объясняет женщина.

Волонтеры за это время своими силами отремонтировали старые вольеры, сделали новые, от города помощь видели пока только в виде сена и 20 литров соляры.

Алиса Громова

Официальной статистики, сколько бездомных животных может сегодня бегать по улицам Севастополя, нет. Однако волонтеры подсчитали примерно 5000 хвостатых.

«У нас было 128 собак, когда их передали нам [в декабре 2020 года], большинство животных как раз из того печального приюта. Часть мы смогли вернуть в прежние места обитания, кого-то удалось отдать в добрые руки. Сейчас их у нас 57, к сожалению, собаки прибывают, их нам подкидывают под двери, перекидывают через заборы. Иногда хозяева умирают, а животное деть некуда. И их тоже отдают нам», ― поясняет Большакова.

По словам волонтера, в городе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) никто не занимается.

«Чтобы проводить ОСВВ, нужно иметь помещения со специальными требованиями — карантинной зоной, санитарными проходами, послеоперационной, полами с подогревом. Такого помещения у нас нет. Когда мы говорили о приюте, мы не просили его для всех собак города, мы понимали, что всех не вместить. Но нужен приют хотя бы для проведения программы ОСВВ или при критичной ситуации [когда умер хозяин или болен]. Но даже для этого возможности не нашлось», — поделилась женщина.

администрация-усинск.рф / Пресс-служба Администрации МО ГО Усинск

Поэтому сейчас все процедуры, прививки, чипирование оплачиваются волонтерами и неравнодушными гражданами. В целом на содержание собак у волонтеров сегодня уходит порядка 150-200 тысяч рублей в месяц.

«Все наши собаки под контролем, новому хозяину мы передаем собаку с договором, с паспортом, что пес привит и чипирован. По последним данным, которые нам озвучивают, на реализацию проекта нет ни земли, на которой могут построить приют, ни денег. Хотя сумма примерно на 60 животных, которых могли бы охватывать по программе ОСВВ, — 20 млн. Для города федерального значения — небольшая сумма. Пока не знаю, ответят ли за свои поступки ответственные за содержание собак зимой в таких ужасных условиях. Вроде правоохранительные органы завели уголовное дело», — подчеркнула волонтер.

По данному вопросу ФАН обратился с официальным запросом в УМВД по городу Севастополю, было ли возбуждено уголовное дело в отношении причастных к ужасным условиях содержания животных и по факту невыполнения прямых обязанностей, а также в департамент городского хозяйства по поводу того, планируются ли открытие приюта в городе, санкционированное проведение отлова, стерилизация и чипирование бездомных животных.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе пересмотрят условия передержки собак после инцидента в местном приюте: зоозащитники, общественники и СМИ в ходе посещения временного пункта передержки ушастых запечатлели ужасные условия содержания собак и полную антисанитарию.