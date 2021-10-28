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Селекционер рассказала, как в ботаническом саду Крыма вывели хризантему «огненный ангел»
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Селекционер рассказала, как в ботаническом саду Крыма вывели хризантему «огненный ангел»
Общество
Селекционер рассказала, как в ботаническом саду Крыма вывели хризантему «огненный ангел»
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

В Никитском ботаническом саду Крыма открылся 68-й бал хризантем. В этом году он получил название «Осенняя рапсодия». На балу представлены порядка 500 разных видов растения, в том числе крупноцветковые и мелкоцветковые — они имеют разные формы и цвета. Также представлены созданные местными специалистами новинки. Одна из них — хризантема «огненный ангел». Цветок — близкий родственник «сердца Артека». Такое название он получил в 2016 году — его придумали сами артековцы.

Селекционер Смыкова рассказала, как ей удалось вывести в НБС Крыма цветок «Огненный ангел»
пресс-служба НБС / Николай Носков

Посетители Никитского ботанического сада могут полюбоваться как этим невероятным цветком, так и его «потомством».

У «огненного ангела» полумахровое плоское соцветие. К концу цветения он завязывает семена от свободного опыления. В прошлом году мы собрали семена от этой гибридной формы, после чего высадили на селекционном участке, который организовывается второй год на выставочном участке для того, чтобы продемонстрировать посетителям, как появляются новые сорта», — сообщила автор сорта Наталья Смыкова.

Селекционер Смыкова рассказала, как ей удалось вывести в НБС Крыма цветок «Огненный ангел»
пресс-служба НБС / Николай Носков

Также она рассказала, что от «огненного ангела» были получены хризантемы самых разнообразных цветов: желтые, кремовые, малиновые, бронзово-оранжевые, темно-лиловые и другие. 

Разные цвета и формы получились после того, как во время цветения гибридного сорта «огненный ангел» насекомые-опылители приносили на рыльца пестиков пыльцу самых разнообразных цветов.

Селекционер Смыкова рассказала, как ей удалось вывести в НБС Крыма цветок «Огненный ангел»
пресс-служба НБС / Николай Носков

Отметим, что впервые выставка хризантем под открытым небом прошла в Никитском ботаническом саду в 1953 году. С того самого момента эта традиция ни разу не нарушалась на протяжении 68 лет.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что строители спасли сосну, которая выросла на крыше детского сада в Ялте. Дерево появилось внутри бетонной недостроенной крыши.

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Все новости / Общество / Селекционер рассказала, как в ботаническом саду Крыма вывели хризантему «огненный ангел»
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