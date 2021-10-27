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Крымский археолог Храпунов рассказал о своих находках в коллекции скифского золота
Общество
Крымский археолог Храпунов рассказал о своих находках в коллекции скифского золота
wikipedia.org  /  Zamunu45

Крымский археолог, профессор Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Храпунов рассказал ФАН о предметах в коллекции скифского золота, которые он лично нашел во время раскопок. Также ученый поделился мнением насчет того, удастся ли российским юристам отстоять коллекцию и вернуть ее владельцам — крымским музеям.

Напомним, накануне суд Амстердама вынес постановление о передаче скифского золота Украине. Российская сторона заявила, что намерена оспаривать это решение в Верховном суде Нидерландов — на это есть три месяца. Все это время переданная в 2014 году коллекция, которая состоит из 580 ценных предметов, будет находиться в Амстердаме.

В разговоре с ФАН Игорь Храпунов отметил, что в коллекции скифского золота находится порядка 50 вещей, найденных им на раскопках. Они были обнаружены в могильниках Дружное и Нейзац, которые расположены в предгорной части Крыма, а датируются эти находки ll-lV веками нашей эры, то есть им около 1600-1800 лет.

«Там разнообразные вещи из моих раскопок, я уже даже всех не вспомню. Например, там были три керамических сосуда в виде баранов. Они уникальные, их больше никогда не найдешь. Всего их было найдено четыре штуки в могильнике Нейзац. По всей видимости, их делал один и тот же человек, а когда он умер, то их уже никто не производил из тех людей, которые оставили этот могильник. Нигде и ничего подобного больше найдено не было.

Также там находились отличные керамические сосуды необыкновенного вида, а ручки их были украшены изображениями известных животных, птиц или какими-то, возможно, фантастическими существами, поскольку непонятно, что они из себя представляют. Еще был, например, необыкновенный нож, который действовал по принципу перочинного, но при этом он очень большой. Его ручка сделана из кости, а заканчивалась она изображением лошади. Кроме того, на этой ручке были нацарапаны так называемые сарматские знаки», — сообщил собеседник издания.

Крымский археолог Храпунов рассказал о своих находках в коллекции скифского золота
flickr.com / Peter Kudlacz / CC BY 2.0

По его словам, еще в коллекции была большая серебряная бляха от сарматской сбруи (предметы и принадлежности для запряжки, седлания и управления лошадьми), которую нашел еще в 1927 году Николай Львович Эрнст. В ходе раскопок были найдены и другие целые серебряные наборы украшений для коней и детали конской сбруи, в том числе уникальный набор одного из погребений, где были найдены детали конской сбруи в виде голов животных — семь штук.

«Все эти предметы сначала были на выставке в Германии, в Рейнском краеведческом музее Бонна, где все благополучно закончилось. Затем коллекция в 2014 году переехала в Амстердам в музей Алларда Пирсона, после чего и началась вся эта история.

Все оставшиеся вещи из коллекции находятся в Центральном музее Тавриды, куда мы передаем многие найденные вещи в этих могильниках и в других. То есть часть из них уехала на выставку в Амстердам и там осталась», — отметил профессор.

Вместе с тем Игорь Храпунов признался, что не знает всех юридических тонкостей дела, но у него уже нет никакой надежды на возвращение коллекции в крымские музеи, потому что соответствующая апелляция уже была в 2016 году, и по ее результатам суд вынес решение не в пользу музеев полуострова.

Сейчас остается только надеяться, что российские юристы все же смогут добиться пересмотра постановления суда. В противном случае, как считает крымский политолог Владимир Джаралла, предметы из коллекции могут быть разворованы после того, как они окажутся на Украине.

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россия украина крым скифское золото
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