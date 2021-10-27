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Проверяющего QR-коды в Крыму не пустили в кафе из-за отсутствия подтверждения вакцинации
Общество
Проверяющего QR-коды в Крыму не пустили в кафе из-за отсутствия подтверждения вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

В одном из ресторанов Симферополя произошел курьезный случай: проверяющего QR-коды не пустили в кафе из-за отсутствия подтверждения о вакцинации. С 25 октября в Крыму внимательно следят за соблюдением новых ограничений в кафе, барах, ресторанах. В заведения могут попасть посетители, имеющие сертификат или QR-код о вакцинации.

Как рассказал директор сети популярных крымских ресторанов Давид Унанян, к ним пришли проверяющие из администрации, сотрудники заведения попросили предъявить соответствующие документы и самими представителями контролирующих органов.

«Пришли убедиться, насколько мы соблюдаем антиковидные меры, но не смогли зайти в «Монро», потому что доблестный администратор Анатолий потребовал у них QR-код. Как оказалось, у одного из сотрудников его не было. Он говорил, что дома забыл», ― рассказал мужчина в Instagram.

В итоге сотрудники ресторана не пустили к себе проверяющего.

По словам начальника управления административных органов администрации Симферополя Сергея Роика, сейчас в городе смотрят как за работой самих заведений, так и за соблюдением введенных правил. В ходе рейдов проверяющие заходят в кафе (рестораны, бары, спортзалы), смотрят, как сотрудники заведений проверяют QR-коды у посетителей, контролируют ношение масок, социальную дистанцию.

Проверяющего QR-коды в Симферополе не пустили в кафе, так как у него не было QR-кода
Невские Новости / Сергей Борода

Администратор одного из ресторанов Ялты поделилась с ФАН, что к ним пока проверяющие не заходили, но сотрудники заведения ответственные — всегда спрашивают QR-коды у посетителей. Конфликтов относительно наличия сертификатов о вакцинации и посещения заведения без них с клиентами не было.

«Люди хоть и не в восторге от подобных мер, но относятся с пониманием. У нас пока никто не ругался по этому поводу. Да, клиентов стало относительно меньше, но у нас руководство очень лояльное и за соблюдением всех мер следит строго», — отметила администратор.

Ранее в комментарии ФАН депутаты Севастополя рассказали, почему в городе решили принять столь непопулярные меры, как установка блокпостов на въезде и контроль всех приезжающих (в том числе на автовокзалах и ж/д вокзалах).

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