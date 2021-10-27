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Депутаты Севастополя объяснили принятие непопулярных решений с блокпостами
Общество
Депутаты Севастополя объяснили принятие непопулярных решений с блокпостами
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

С 30 октября на въезде в Севастополь будут установлены блокпосты, где контроль-группы начнут проверять наличие разрешающих посещение города документов. Речь идет о наличии сертификата о вакцинации, QR-кода или сертификата, подтверждающего перенесенное заболевание в течение шести месяцев. Выезд из города также предполагает наличие указанных документов.

ФАН пообщался с севастопольскими депутатами о сложившейся ситуации. Как говорит депутат Гагаринского района Севастополя Александр Бородавченко, сложные задачи требуют непопулярных решений: то, что они кому-то не нравятся, — не значит, что это неэффективно. 

«Когда граждан не пускают на территорию проведения спецоперации по уничтожению террористов или везут с места ДТП в больницу, почему-то никто не говорит об ущемлении их прав и свобод. Читая комментарии вечно недовольных людей — противников прививок, хочется напомнить, что ответственность за все происходящее в городе несет лично губернатор, поэтому действует он так, как необходимо для сохранения жизней горожан.

Люди, которые критиковали власть из-за ковидных ограничений, столкнувшись с проблемой, резко меняют свой вектор мышления и становятся ярыми защитниками ограничений. Некоторым, чтобы понять, что эти действия необходимы, нужно тяжело переболеть или потерять близких», — говорит Бородавченко.

По его словам, сомнений нет в том, что принятые меры и установка блокпостов — правильные решения, которые помогут остановить стремительный рост заболеваемости в Севастополе. В прошлом году эта мера доказала свою эффективность.

Депутаты Севастополя объяснили принятие непопулярных решений с блокпостами
pixabay.com / Diego Fabian Parra Pabon

Как говорит директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, основная цель локдауна — прервать цепочку заражений. Так как некоторые граждане неделю выходных постараются использовать для отдыха, а Севастополь является довольно привлекательным городом для этого, то введение ограничений поможет прервать эту цепочку. 

В свою очередь глава Гагаринского района Алексей Ярусов считает, что данная непопулярная мера является единственной реальной возможностью выйти из критической ситуации, потому что в городе каждый день фиксируется более 300 заболевших, а медики работают из последних сил.

Депутаты Севастополя объяснили принятие непопулярных решений с блокпостами
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В городе на сегодняшний день введен запрет на посещение общественных мест без предъявления сертификатов и QR-кодов. Развлекательные мероприятия отменены, кафе, бары и рестораны будут работать до 23 часов. Блокпосты на въезде в город заработают в ночь с 29 на 30 октября.

Стоит отметить, если человеку необходимо будет выехать или въехать в Севастополь по каким-то экстренным причинам, то его случай рассмотрят в индивидуальном порядке на пропускном пункте. Главное — предоставить официальный документ о том, что гражданину жизненно важно быть в другом месте в этот момент.

Как ранее сообщал ФАН, власти Крыма не намерены вводить локдаун и устанавливать блокпосты по примеру Севастополя. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

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