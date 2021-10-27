Политолог Батурин объяснил, с чем связаны массовые отставки чиновников в Крыму

Политолог Денис Батурин в разговоре с ФАН рассказал, связаны ли отставки крымских политиков с результатами выборов депутатов и как к ним относятся местные жители.

В конце сентября в Республике Крым начались серьезные кадровые изменения. Речь идет об отставках ряда высокопоставленных чиновников, а также инициировании проверок в их отношении. Так, накануне мэр Феодосии Сергей Бовтуненко написал заявление об уходе по собственному желанию после встречи с главой РК Сергеем Аксеновым. Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города Светлана Дорош.

Кроме того, глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко отстранена от должности главы муниципального образования по решению Евпаторийского городского суда. Сейчас она под следствием, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, однако пока не уточняется, по какой статье. По некоторым данным, она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями: якобы чиновница изменила целевое назначение земельного участка для строительства жилого комплекса.

Также свои должности недавно по тем или иным причинам покинули вице-премьер Евгений Кабанов, министр строительства Михаил Храмов, министр здравоохранения Александр Остапенко, министр транспорта Евгений Исаков, глава администрации Судака Игорь Степиков, глава Джанкоя Эдуард Селиванов, глава районной администрации Симферополя Дионис Алексанов.

instagram.com / @kabanov_ek

Кроме того, 20 октября должна была состояться комиссия по отставке главы Евпатории Романа Тихончука, однако этого не произошло, потому что не собрался кворум. Вместе с тем сегодня сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи по факту эффективности расходования бюджетных средств.

«О прямой связи с итогами выборов я бы не говорил. Кроме того, итоги выборов говорят об эффективности деятельности руководителей местных органов власти, поскольку такие показатели, как явка и голосование, являются отражением работы власти с обществом, социальной средой, ответом на запросы граждан по самым разным позициям, поэтому в этом смысле выборы оказали влияние. С другой стороны, независимо от того, существует избирательный процесс на данный момент или нет, руководством республики ставятся определенные задачи по экономическим, социальным, инфраструктурным позициям. В зависимости от эффективности выполнения этих задач и делаются определенные выводы», — сказал политолог.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Вместе с тем известно, что некоторые события в Крыму, если говорить об эффективности работы органов власти, были связаны с чрезвычайными ситуациями, например, в Ялте и Керчи, добавил собеседник издания.

«Мы видим, что в Керчи руководитель был отправлен в отставку (22 июля), а глава Ялты продолжает работу, что говорит о разной степени их эффективности. Что касается происходящих на данный момент отставок в Феодосии и других регионах, это также вопрос эффективности руководителей муниципалитетов. Местные жители оценивают эффективность руководства: если речь идет об отставке неэффективного чиновника, то они не удивляются данной ситуации», — заявил Денис Батурин.

twitter.com / @BaturinD

Отметим, в политических кругах Крыма данную ситуацию с отставками называют кадровыми изменениями, которые в основном происходят по двум причинам. Первая — не все чиновники справляются со своими обязанностями, вторая — за их работой тщательно следят правоохранительные органы. По сути, ничего удивительного и странного в этих событиях нет, за исключением того, что это начало происходить после выборов в ГД.

В целом, слухи о подобных кадровых изменениях ходят всегда, правда, в этом списке присутствуют практически все крымские чиновники. В конце сентября в СМИ появилась информация, что отставки могут затронуть Армянск, Саки, Судак, Феодосию и Евпаторию. По последним трем городам прогнозы оправдались.

При этом крымский политолог Иван Мезюхо считает, что отставка главы Феодосии — не последняя на уровне муниципалитетов. По его словам, в зоне риска — глава администрации Симферополя Валентин Демидов, потому что в городе есть проблемы с реализацией проектов в области благоустройства.

«Площадь Ленина, с реконструкцией которой возникли сложности, в силу своего центрального расположения является вершиной управленческих муниципальных просчетов. Хотя Демидов стал главой администрации в то время, когда муниципалитет уже сорвал сроки строительства и реконструкции ряда объектов», — заявил Мезюхо в своем Telegram-канале.

Другими словами, продолжил эксперт, нынешнему главе симферопольской администрации с первого дня руководства исполнительной властью крымской столицы досталось еще то «наследство».

Ранее ФАН сообщал, что Александр Бастрыкин поручил крымскому главку СК разобраться в ситуации со скифским золотом. Ему предстоит выяснить, почему коллекция не была возвращена в Крым.