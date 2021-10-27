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Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи

  /   Обновлено: 27 октября 2021 12:11
Общество
Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в администрации Керчи
РУФСБ России по Архангельской области  / 

Симферополь, 27 октября. Днем 27 октября силовики Федеральной службы безопасности начали проводить оперативные действия в администрации крымского города Керчи. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее появившуюся информацию о задержании советника по строительству источник не подтвердил, однако сообщил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следственные действия идут с несколькими представителями администрации. Оперативные действия проводятся по факту эффективности расходования бюджетных средств. 

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае. Сторонники ИГ1 (организация запрещена в России как террористическая) планировали взорвать самодельную бомбу на объектах транспортной инфраструктуры.

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крым фсб
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