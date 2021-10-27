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Аксенов не планирует вводить локдаун в Крыму

  /   Обновлено: 27 октября 2021 12:03
Общество
Аксенов не планирует вводить локдаун в Крыму
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Симферопль, 27 октября. Власти Крыма не намерены вводить локдаун и устанавливать блокпосты по примеру Севастополя. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

Полного локдауна на полуострове не будет, так как местное правительство не видит в этом целесообразности. Неделя с 30 октября по 7 ноября будет нерабочей, однако бизнес продолжит осуществлять деятельность с некоторыми ограничениями. Аксенов добавил, что ситуация по COVID-19 во многом зависит от сознательности жителей Крыма.

«Запретительными мерами подавляющее большинство моментов мы пресечь не можем. Поэтому еще раз призываю: вакцинируйтесь, соблюдайте социальную дистанцию, носите маски, особенно в общественном транспорте», — подчеркнул глава республики.

Ранее стало известно, что блокпосты на въезде в Севастополь установят с 30 октября по 7 ноября. Туристов будут пускать только при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании.

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