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Крымские ученые рассказали об опасных химических соединениях в Черном море
Общество
Крымские ученые рассказали об опасных химических соединениях в Черном море
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Руководитель экспедиций на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий», старший научный сотрудник отдела морской санитарной гидробиологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталия Бурдиян рассказала, какие экспедиции проводятся учеными на Черном море и что изучают специалисты в первую очередь.

Экосистема Черного моря постоянно страдает как от ряда природных факторов, так и антропогенных. Как говорит эксперт, для моря угроза в первую очередь идет от антропогенного воздействия, затем уже вследствие климатических изменений.

«Наше судно — это судно неограниченного района плавания. На нем происходит несколько экспедиций в год. На борту работают несколько институтов в различных областях. Мы исследуем как прибрежную акваторию, причем не только Крыма, но и Кавказа, так и глубоководные районы. У нас на борту ведутся уникальные исследования: гидробиологические, гидрологические, геологические. А в портах проводится проверка уровня нефтяного загрязнения», — говорит Наталия Бурдиян.

При этом она отмечает, что есть чистые районы на побережье, есть районы, где наблюдается высокий уровень биоразнообразия, а есть и несколько угнетенные районы, но такая «пятнистость» характерна для экологии Черного моря, как и для других морей.

«На черноморском побережье сейчас неплохой фон по бактериальной составляющей, по нефтяным углеводородам. В целом все прилично», — отметила специалист.

Ученый Малахова рассказала о накопленных в Черном море опасных химических соединениях
azniirkh.vniro.ru / Пресс-служба Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»)

Как говорит ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Людмила Малахова, радиационное и химическое состояние Черного моря изучается уже несколько десятков лет. 

«Создатель нашего отдела Геннадий Поликарпов активно взялся за изучение экосистемы Черного моря с точки зрения радиационной безопасности и радиационного загрязнения. Он создал новую науку — морскую радиоэкологию. Все периоды чернобыльской аварии были изучены. Сейчас уровень загрязнения радионуклидами в море достигло дочернобыльского уровня, если говорить о воде. Экологической опасности в этом отношении нет», — подчеркнула Малахова.

Как поясняет специалист, в Черном море сегодня есть некоторые зоны (речь о донных отложениях), которые можно назвать критическими по загрязнению различными веществами. Именно в этих местах накапливаются опасные соединения, что в течение многих лет фиксируют ученые. Но Черноморская система способна справиться с ними. 

«Ученые приходят к выводу, что система обладает мощными способностями к самоочищению. Севастопольская бухта относится к критической зоне по многим показателям: по хлорорганическим соединениям (ДДТ — пестицид, полихлордифенил) и по ртути. Вода по этим показателям там не особо загрязнена, критический показатель наблюдается именно в донных отложениях», — объяснила эксперт.

Ученый Малахова рассказала о накопленных в Черном море опасных химических соединениях
Федеральное агентство новостей / владимир тулин

В 2001 году была принята Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, к которым относятся ДДТ, полихлорированные дифенилы (ПХД), диоксины. Россия также ратифицировала эту конвенцию и состоит в ней как полноправный участник. При этом за последние 20 лет ситуацию удалось изменить к лучшему.

«Эти вещества теперь запрещены к использованию. Мы наблюдаем по своим исследованиям, что есть тренд к уменьшению ДДТ и ПХД в воде Черного моря, но все, что накопилось в донных отложениях, все равно остается там», — сказала Малахова на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Ранее ФАН сообщал, что состояние реки Днепр вызвало обеспокоенность на Украине. Главная водная артерия государства приблизилась к экологической катастрофе из-за загрязнений.

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черное море загрязнение малахова бурдиян
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