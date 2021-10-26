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Власти Крыма не планируют устанавливать блокпосты по примеру Севастополя

  /   Обновлено: 26 октября 2021 16:24
Общество
Власти Крыма не планируют устанавливать блокпосты по примеру Севастополя
pixabay.com

Симферополь, 26 октября. Вопрос об установке антиковидных блокпостов на въезде в Крым в настоящее время не обсуждается. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Отмечается, что о намерении установить такие блокпосты заявили власти Севастополя. Однако правительство республики не планирует усиливать меры по профилактике распространения COVID-19 таким образом.

«Насколько мне известно, на данный момент оснований для таких решений нет», — рассказал Волченко.

Как сообщалось ранее, блокпосты на въезде в Севастополь будут работать с 30 октября по 7 ноября. Такая мера направлена на профилактику распространения COVID-19. Пройти контроль можно при наличии QR-кодов, свидетельствующих о прохождении процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании.

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