Строители спасли сосну, которая выросла на крыше детского сада в Ялте

Ялта, 26 октября. Уникальную операцию по спасению сосны-столпника провели в Ялте. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По словам главы города, дерево случайным образом проросло прямо внутри бетонной недостроенной крыши детского сада на улице Тимирязева. Теперь на этом месте начнется строительство школы.

«Пару недель назад история этого деревца тронула ялтинцев. Каким-то чудом сосна выросла на "скелете" недостроя. При расчистке площадки под строительство школы подрядчик снес все, кроме единственного столба с деревом, а местные жители попросили его спасти», — отметила Павленко.

Сосну извлекли из бетона с помощью подъемного крана и спустили на землю. После этого дерево пересадили в сквер Данилевского, который выбрали для этого сами местные жители. За растением будут ухаживать коммунальщики.

Ранее работники челябинского зоопарка дали имя найденному осиротевшему медвежонку. Из-за любопытства и неуклюжести животное прозвали Шкода, рассказали в пресс-службе учреждения.