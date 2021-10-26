Крымский археолог Храпунов рассказал о сложности суда в Амстердаме по скифскому золоту

Крымский археолог, профессор Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Храпунов в беседе с ФАН прокомментировал решение нидерландского суда, который постановил передать коллекцию скифского золота Украине, а не Крыму, откуда они были вывезены в 2014 году. Он объяснил, насколько это будет большой утратой для крымских музеев в научном плане.

26 октября суд Амстердама постановил передать все экспонаты — две тысячи артефактов из четырех музеев Крыма — Украине. Председательствующая судья признала, что объекты были найдены на территории полуострова, однако назвала их «частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году».

«Я считаю это решение обидным для нас, меня в частности, потому что там есть много вещей из моих раскопок. Насчет справедливости решения я судить не могу. Я знаю, что суд стоял перед сложной проблемой, можно сказать, беспрецедентной. С одной стороны — музей Алларда Пирсона заключил договоры со всеми крымскими музеями о том, что он вернет экспонаты в эти музеи, а с другой — разрешение на вывоз этих вещей давало государство Украина и они должны были возвращены на его территорию. Поэтому у судьи были трудные задачи, из-за чего так долго это дело и тянулось — 6,5 года. Я не могу сказать, справедливое это решение или нет, но оно точно обидное. Конечно, я бы хотел, чтобы эти вещи вернулись в Крым», — заявил собеседник ФАН.

wikipedia.org / Zamunu45

Профессор высказался по поводу того, насколько потеря скифского золота является большой утратой для крымских музеев, в первую очередь в научном плане. Эксперт отметил, что все переданные вещи ранее были внесены в реестры и опубликованы. Это хорошо, поскольку теперь они не выпадут из научного оборота.

«Музеи, как и их экспозиции, конечно, потеряют, очень много, потому что они отправили туда свои лучшие вещи. Кроме того, есть такие научные моменты — например, что коллекции нельзя разрывать. Тут же они оказываются разорванными в том смысле, что у музеев хранятся вещи из какого-то могильника или поселения за много лет раскопок и часть этих вещей уехала, но большая часть осталась. Теперь эти коллекции оказались разорваны. Также эти вещи окажутся недоступны для дальнейшего изучения крымских исследователей, в ходе раскопок которых они и были получены — это плохо», — констатировал Игорь Храпунов.

Официальная страховочная стоимость коллекции составляет около 2 млн евро, однако реальная ценность экспонатов намного выше. Скифское золото еще минимум три месяца будет находиться в Нидерландах. За это время возможна кассационная жалоба на решения суда, то есть будет проведена проверка вышестоящими судами законности постановлений.

Ранее адвокат Роб Мейер заявил о возможности подачи апелляции по делу о передаче скифского золота. Для этого крымские музеи должны обратиться в Верховный суд.