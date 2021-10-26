Депутат Госдумы Бахарев назвал политически мотивированным решение суда по скифскому золоту

Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в комментарии ФАН критически оценил решение апелляционного суда Амстердама, который счел скифское золото собственностью Украины и постановил передать экспонаты Киеву.

«Мы не согласны с этим решением, считаем его политически мотивированным и настаиваем на том, что скифское золото должно вернуться туда, где оно находилось последние 150 лет — в музеи Крыма. Рассчитываем на то, что в ходе дальнейших судебных разбирательств эта позиция получит правовое подтверждение», — заявил депутат ГД.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя это решение, назвал его возмутительным и неправовым, хотя и ожидаемым, «учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму». По его словам, данные ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, поэтому экспонаты должны вернуться в фонды крымских музеев.

В ближайшие три месяца скифское золото будет находиться в Нидерландах, и в течение этого времени адвокаты смогут подать кассационную жалобу на данное решение.

Ранее ФАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский после решения суда по скифскому золоту пообещал «вернуть» Крым, назвав это событие долгожданной победой.