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Губернатор Севастополя Развожаев объяснил правила въезда в город
Общество
Губернатор Севастополя Развожаев объяснил правила въезда в город
пресс-служба администрации Краснодара

Севастополь, 26 октября. Пункты контроля на въезде в Севастополь установят с 30 октября по 7 ноября. О правилах проезда через них рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Блокпосты на въезде в город установят с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, которые подтверждают наличие сделанной прививки или перенесенное заболевание. С помощью данной процедуры власти Севастополя планируют снизить уровень наплыва туристов в период нерабочих дней.

«В принципе, третий документ – это когда по медицинским причинам человек не имеет возможности вакцинироваться, он подтверждает ПЦР-тестом», — сообщил Развожаев в рамках эфира на телеканале «Россия 24».

Он также пояснил, что справка о медотводе от вакцинации будет приниматься только вместе отрицательным результатом с ПЦР-теста. Глава Севастополя отметил, что власти всегда ждут туристов, однако в этот период лучше отказаться от путешествий.

Как ранее сообщалось, в Севастополе выставят блокпосты и закроют въезд для некоторых граждан. О введении этой меры сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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