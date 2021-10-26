Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 открыли в Алуште из-за огромного спроса

Алушта, 26 октября. В крымской Алуште увеличили количество мобильных медицинских пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса.

Как рассказала ФАН местная жительница Елена, если ранее в городе был только один такой пункт, то на сегодняшний день их развернули уже три. Кроме того, по ее словам, количество желающих поставить прививку кратно увеличилось.

«Совсем недавно был один пункт, теперь их три. Сегодня хотела сделать прививку, чтобы в отель пустили, вот и увидела. Обычно стояло до пяти человек, когда один пункт был. Но это было до ограничений», ― сказала алуштинка Елена.

Теперь к одному из пунктов вакцинации наблюдается очередь примерно в 40 человек. Такая же ситуация и в других городах Крыма. Те, кто не хочет стоять в долгой очереди, едут за прививкой даже в другие населенные пункты республики.

Согласно последним данным, Республика Крым выполнила 48% от плана по вакцинации от COVID-19. Для достижения коллективного иммунитета на полуострове необходимо вакцинировать 80% взрослого населения (это 1 миллион 200 тысяч человек).