Мотоциклист стал жертвой смертельного ДТП под Севастополем

Севастополь, 26 октября. Утром 26 октября на Симферопольском шоссе в результате ДТП погиб 22-летний молодой человек, управлявший мотоциклом Honda, который двигался со стороны Севастополя в Инкерман.

Как сообщила ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа, авария произошла из-за того, что мотоциклист решил обогнать поток автомобилей, однако не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Газель», который остановился впереди.

«Водитель «газели» перестроил транспортное средство в левую полосу, чтобы заехать на автозаправочную станцию, и пропускал встречное движение», — отметила замначальника пресс-службы УМВД Севастополя.

В результате ДТП 22-летний молодой человек скончался на месте происшествия из-за полученных травм. Сейчас там работают специалисты ГИБДД и МЧС.

Ранее ФАН сообщал, что севастопольский барбер смог обезоружить пьяного мужчину, который пришел в салон с заряженным карабином. Правоохранители рассматривают вариант поощрения молодого человека.