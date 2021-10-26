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Мотоциклист стал жертвой смертельного ДТП под Севастополем

  /   Обновлено: 26 октября 2021 11:31
Происшествия
Мотоциклист стал жертвой смертельного ДТП под Севастополем
Пресс-служба МВД по Севастополю  / 

Севастополь, 26 октября. Утром 26 октября на Симферопольском шоссе в результате ДТП погиб 22-летний молодой человек, управлявший мотоциклом Honda, который двигался со стороны Севастополя в Инкерман.

Как сообщила ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа, авария произошла из-за того, что мотоциклист решил обогнать поток автомобилей, однако не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Газель», который остановился впереди.

«Водитель «газели» перестроил транспортное средство в левую полосу, чтобы заехать на автозаправочную станцию, и пропускал встречное движение», — отметила замначальника пресс-службы УМВД Севастополя.

В результате ДТП 22-летний молодой человек скончался на месте происшествия из-за полученных травм. Сейчас там работают специалисты ГИБДД и МЧС.

Ранее ФАН сообщал, что севастопольский барбер смог обезоружить пьяного мужчину, который пришел в салон с заряженным карабином. Правоохранители рассматривают вариант поощрения молодого человека.

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дтп севастополь
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