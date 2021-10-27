Эксперт по недвижимости Костина рассказала, когда стоит покупать жилье в Крыму

Специалист по недвижимости одной из крымских риелторских компаний Анна Костина рассказала в комментарии ФАН, чего стоит ожидать от рынка недвижимости на Крымском полуострове в следующем году. Также эксперт объяснила, почему в регионе неуклонно продолжают расти цены на жилье и стоит ли ожидать их снижения в ближайшие годы.

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в мире из-за пандемии, недвижимость в Крыму и Севастополе продолжает дорожать и, по всем прогнозам, эта тенденция прекратится нескоро. При этом местные жители уже жалуются, что не могут позволить себе покупку жилья на полуострове из-за несоответствия заработных плат в регионе ценам на жилье.

«Основными покупателями крымской недвижимости — около 65% — являются россияне с материковой части, чаще всего это жители Москвы, Санкт-Петербурга и севера. Многие люди просто хотят жить в нашем мягком южном климате и дышать чистым морским воздухом, чего у них нет на малой родине. То есть, помимо всего прочего, сюда переезжают за здоровьем. Отсюда и формируется высокий спрос, причем как на жилье в новостройках, так и на вторичном рынке недвижимости. Из-за того, что получить место под застройку в Крыму достаточно сложно, а количество желающих приобрести квадратные метры на полуострове только увеличивается, соответственно, и цены постоянно растут, особенно в Севастополе и на Южном берегу Крыма. Также сюда стоит еще включить стоимость стройматериалов, которые за последнее время сильно прибавили в цене. Хоть рынок недвижимости у нас и непредсказуемый, но очевидно, что падать он не собирается, поскольку есть спрос, и он устойчивый», — заявила собеседница издания.

Федеральное агентство новостей /

С начала года недвижимость в Крыму подорожала в среднем на 25–35% в зависимости от сегмента, и такая тенденция сохранится и в следующем году, уверена Костина. В связи с этим специалист посоветовала потенциальным покупателям приобретать недвижимость на полуострове уже сейчас, поскольку нет никаких предпосылок, что рост цен остановится.

«Сегодня стоимость квадратного метра в Симферополе в среднем составляет 100 тысяч рублей, в следующем же году, по всем прогнозам, этот показатель будет находиться в районе 120–130 тысяч рублей. Проблема еще в том, что некоторые застройщики иногда специально держат готовые варианты и не выбрасывают их на рынок, чтобы получить как можно большую выгоду. То есть все хотят не прогадать и заработать. Так что ситуация в этом направлении предсказуемая — цены только продолжат расти», — сказала Анна Костина.

По ее словам, лучше всего по продажам идут однокомнатные квартиры, но какую-то среднюю стоимость назвать тяжело, поскольку многое зависит от города и района, где расположено жилье, и ряда других факторов. В целом же сейчас можно отталкиваться от средней стоимости в 100 тысяч рублей за квадратный метр, если это южная часть полуострова, и около 40–70 тысяч рублей за квадратный метр в северной части, поскольку недвижимость там менее востребована, объяснила специалист.

Напомним, ранее владелец винодельни рассказал ФАН, как ему удалось открыть с нуля частное производство в Крыму. Также он объяснил, какое оборудование используется на предприятии.