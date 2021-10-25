Кафе и спортзалы Крыма частично опустели на фоне введения новых ограничений из-за COVID-19

С 25 октября в Крыму и Севастополе начали действовать новые коронавирусные ограничения. В кафе, ресторанах, спортзалах, кинотеатрах, отелях и других заведениях введена система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19. В большинстве общественных мест граждане должны предъявить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, который сделан не более 72 часов назад.

Корреспондент ФАН решил выяснить, опустели ли общественные места после введения новых ограничений.

В одном из фитнес-клубов Симферополя нам сообщили, что по понедельникам обычно наблюдается большое количество посетителей, однако сегодня их стало почти в два раза меньше. При этом некоторые горожане приходили с документом, что они получили лишь первый компонент вакцины — к занятиям их не допускали.

«Я сегодня попала в зал со справкой, что у меня сделаны оба компонента вакцины. Людей уже было в зале на 40% меньше. Видела некоторых пропускали без документов, однако строго предупреждали, что завтра без них уже не пропустят», ― рассказала посетительница спорт-клуба в центре Ялты Светлана.

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Во многих отелях Севастополя столкнулись с похожей проблемой ― после объявления о необходимости туристам иметь при себе QR-коды, бронирование номеров на ноябрьские выходные снизилось на 20–30%, а также произошел рад отмен. Большинство посетителей сообщали, что отменяют поездку из-за того, что либо не вакцинировались, либо не хотят делать даже ПЦР-тест.

Частный же сектор в Севастополе сейчас довольно востребован, так как большинство сдающих жилье местных жителей никаких справок с приезжающих не спрашивают. Тем не менее в период с 30 октября по 7 ноября в городе будут стоять блокпосты, въезд туристам без подтверждающих вакцинацию документов будет закрыт.

«У меня за прошедшую неделю забронировали уже почти все номера, но вот сегодняшняя новость, что появятся блокпосты, меня напугала. Не знаю, как будет дальше, у нас гостиница на окраине, поэтому, возможно, к нам проезд не через город будет открыт. Просто у меня есть гости, которые приедут уже через пару дней, 28 и 29 октября, но получается, что даже в Севастополь они попасть не смогут, если не сделают прививку или ПЦР-тест», — рассказала ФАН Галина, хозяйка мини-гостиницы под Севастополем.

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На ялтинской набережной сегодня было хоть и многолюдно, в кафе и ресторанах народу явно поубавилось. Как рассказала ФАН официантка одного из кафе, им уже с утра приходится выслушивать недовольства некоторых граждан из-за того, что тех не пропускают в заведение без предъявления одного из требуемых документов.

«Нервы, конечно, они нам делают, но и штраф, знаете, тоже не хочется получить. Поэтому терпим, вежливо отказываем и обслуживаем только людей с QR-кодами или справками с ПЦР. Надеюсь, скоро большинство людей привьются, нам не придется отказывать в обслуживании, а начнем работать в полную силу с нормальной посадкой и до поздней ночи», — рассказала Алена.

Как обстоят дела в музеях Крыма, пока сказать сложно, так как в некоторых из них понедельник — выходной день. Тем временем в крымской столице начались активные проверки QR-кодов у посетителей заведений. В ходе специальных рейдов будут проверять наличие кода, паспорта и маски, а также соблюдение социальной дистанции. Нарушителям грозит штраф от 1000 до 30 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей — для юридических.

Несмотря на серьезные ограничения, власти и медработники напоминают гражданам, что в сегодняшней серьезной ситуации принимаемые меры направлены в первую очередь на то, чтобы остановить распространение коронавируса и снизить нагрузку на медицинскую сферу. Будущая неделя выходных должна дать большему количеству людей сделать прививки и разорвать цепочку заражений COVID-19.

Ранее ФАН сообщал, что в крымских городах с введением ограничений количество людей, желающих получить вакцину, увеличилось в разы. Некоторые крымчане даже едут в соседние города, если в их населенных пунктах собираются большие очереди.