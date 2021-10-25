Севастопольский барбер обезоружил нетрезвого мужчину, пришедшего на разборки с карабином

Севастополь, 25 октября. Конфликт между сотрудником севастопольского барбершопа и местным жителем закончился вооруженными разборками и вызовом полиции.

Как сообщила ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа, молодой человек, работающий в салоне, сделал замечание мужчине, который распивал спиртное у входа в помещение.

Незнакомец ушел, но вскоре вернулся с приятелем — и охотничьим карабином. Однако угрозы расправы не воплотились в жизнь: 23-летний парень бросился на злоумышленника и силой отобрал у него оружие. Другие сотрудники поспешили обездвижить второго пришедшего в салон «посетителя» и вызвали полицию.

«Зашли два пьяных человека, у одного из них было оружие. Он перезарядил его и направил на меня. Я кинулся на него и начал отбирать автомат. Потом я убежал с оружием», — рассказал молодой человек.

Сам задержанный утверждает, что не был пьян, и это лишь «остаточное явление» после пьянки дня три назад. В конфликт, говорит, ни с кем ни вступал, как появился рядом с ним приятель, тоже не помнит. На допросе друг задержанного заявил, что не помнит, как они оказались в полиции: говорит, вышел за сигаретами, и правоохранители его якобы просто так забрали в отделение.

Пресс-служба МВД по Севастополю /

Полиция обоих мужчин задержала, а изъятый карабин отправила на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по городу Севастополю. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». А вот 23-летнего севастопольца могут поощрить за разоружение злоумышленника.

Ранее ФАН сообщал, что Гагаринский райсуд Севастополя вынес приговор участнику запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы»1 (организация признана экстремист). Злоумышленник получил шесть лет колонии.

1 Организация запрещена на территории РФ.