Эксперт по туризму Романенко объяснил сложности в развитии яхтенного туризма в Крыму

Корреспондент ФАН обсудил с экспертом по туризму Иваном Романенко, что необходимо сделать в Крыму и Севастополе для развития яхтенного туризма, сколько средств нужно примерно в него инвестировать и сколько денег этот бизнес может приносить в местные бюджеты.

Как заявила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко в эфире одной из местных передач, неделю назад была утверждена разработанная концепция развития яхтенного туризма на территории всей России, в том числе и на полуострове. Сейчас в регионе проходят процедуры согласования дополнительных мест, которые необходимы для развития яхтенной инфраструктуры в республике.

«Наша задача — чтобы вся эта инфраструктура появилась примерно в одно время и, действительно, дала серьезный импульс для развития яхтинга на полуострове. Помимо этого, мы прорабатываем с федеральными органами ряд инициатив», — сообщила Литовко.

Отметим, что 19 октября правительство Российской Федерации утвердило концепцию развития яхтенного туризма в стране до 2030 года, однако сам проект плана реализации этой концепции будет представлен Ростуризмом и другими федеральными органами не ранее 1 марта 2022 года.

В документе указано, что должно произойти создание комфортной и доступной рекреационной среды, рост внутреннего туризма в районах марин, поскольку в итоге они превращаются в новые курорты, если исходить из международного опыта. Также говорится о разработке предложений по созданию сети марин и условий для расширения возможностей яхтенного туризма, водных видов спорта и прибрежного пассажирского судоходства.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

В разговоре с ФАН Иван Романенко подчеркнул, что в Крыму с 2014 года ведутся разговоры о необходимости развития яхтенного туризма, поскольку это достаточно прибыльный вид бизнеса. Другое дело, что полуостров находится под западными санкциями, из-за чего не все иностранные гости смогут бросить якорь в акватории российского полуострова.

«Развитие — это хорошо, главное, чтобы мы не стояли и не топтались на месте, как это было при Украине. Лично я подсчеты не вел, но видел примерные данные, что на развитие яхтинга Крымскому полуострову нужно не менее 50–60 миллиардов рублей, при этом ежегодные налоговые поступления могут составлять до 10 миллиардов рублей в год, когда вся система будет запущена и отлажена. Но здесь речь идет не только о яхтинге, но и о всех остальных отраслях, которые здесь будут задействованы. Нужно понимать, что у нас этот вид туризма, по сути, будут развивать практически с нуля, потому что, насколько я знаю, еще нет даже соответствующего закона, который бы регулировал отношения между министерствами, ведомствами. Здесь нужно проделать колоссальную работу, и быстро это сделать не получится», — отметил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Эксперт отметил, что, несмотря на популярность крымских курортов, всю необходимую инфраструктуру для яхтинга в регионе только предстоит создать, поскольку те порты, которые существуют сегодня, не отвечают нужным запросам.

«Понимаете, нужны профессиональные кадры, нужно построить не просто причалы, где могли бы швартоваться яхты, а и всю сопутствующую инфраструктуру: гостиницы, заправочные и ремонтные станции, порты-убежища, отремонтировать берегоукрепительные сооружения, углубить фарватеры и многое другое. То есть задача состоит в том, чтобы создать такие места, куда люди со всего мира хотели бы приплыть к нам на своих яхтах и оставить их затем на стоянку. Турция может стать для нас отличным примером, поскольку яхтинг приносит им около четверти доходов в сфере туризма — там очень развита эта отрасль, поэтому нам есть чему у них поучиться. Повторюсь, работа предстоит колоссальная, начиная от подготовки законодательной базы и кадров и заканчивая созданием всей необходимой инфраструктуры, тем более когда речь идет о развитии яхтенного туризма не в отдельно взятом регионе, а во всей России», — констатировал Иван Романенко.

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При этом Крым является в определенных вопросах специфичным регионом из-за западных санкций, в связи с чем придется действительно постараться, чтобы привлечь сюда более дорогих туристов, которые путешествуют на яхтах, поскольку конкуренция в этой отрасли достаточно высокая, добавил он. По его словам, перспективы у яхтенного туризма в России большие, так как можно считать, что страна только начинает работать в этом направлении.

По некоторым данным, всего на Крымском полуострове планируют построить порядка 17 яхтенных марин, которые будут располагаться в следующих городах: Евпатория, Севастополь, Ялта, Алушта, Керчь, возможно, в поселке Черноморское. Одну из первых марин предлагается построить в Балаклаве. Работа в этом направлении уже ведется.

Напомним, ранее турагент Анатолий Войков объяснил, как антиковидные ограничения скажутся на туристическом бизнесе в Крыму. Отметим, что сегодня для посещения общественных мест в регионе необходимо иметь при себе определенные документы.