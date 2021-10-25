С введением серьезных антиковидных ограничений в Крыму желающих вакцинироваться стало в разы больше. Очереди к мобильным пунктам вакцинации выстроились во многих городах полуострова, а некоторые граждане, пытаясь получить прививку быстрее, едут за ней даже в другие города.

ФАН пообщался с крымчанами и узнал, как сейчас обстоят дела с вакцинацией в городах республики.

Так, рассказывает ялтинка Елена Крапивницкая, в городе сейчас вакцинироваться довольно проблематично, если, допустим, на работе не дают для этого выходной.

«Я хотела сделать прививку в мобильном пункте у здания администрации, но там он работает только два раза в неделю в будние и не весь день. Пыталась попасть в обеденный перерыв, но, когда пришла, там была очередь человек 40, я бы не успела явно. На работе выходной пока не получается взять, чтобы отстоять там в живой очереди целый день. Позвонила в городскую поликлинику записаться на вакцинацию, сказали, до 19 ноября мест нет. По сути, получается, почти месяц ждать. Поэтому на выходных поехали с мужем в Севастополь, сделали там укол первым компонентом, дальше, возможно, уже в Ялте сделаем вторую прививку», — рассказала женщина.

Пресс-служба правительства Севастополя /

«Мы когда увидели, сколько людей стоит в очередях на вакцинацию, думали вообще отказаться от этой идеи, так как очень много пришлось бы ждать. Ходили в «Меганом» (ТЦ в Симферополе. ― Прим. ФАН ), там человек 80 в очереди было. Потом просто поискали в Симферополе такой район, где сразу несколько поликлиник рядом находится. И — о чудо. Записались через три дня. Так что спокойно придем в свое время и сделаем прививку», — отметил Сергей Васильев из Симферополя. «У меня мама работает на предприятии. Там им организованно проводят вакцинацию и разрешают приводить с собой родственников. Так что в ноябре, когда приедут медики, пойду вместе с ней делать первую прививку, а она уже ревакцинируется», — рассказала жительница крымской столицы Ольга.

Отметим, 25 октября на рабочем совещании по ситуации с коронавирусной инфекцией в РК глава региона Сергей Аксенов заявил, что необходимо ликвидировать очереди на вакцинацию в крымских городах и увеличить количество медицинских постов, где можно было бы сделать прививку.

Пресс-служба «Ситимобил» /

Как говорит вице-премьер Крыма Елена Романовская, в последнюю неделю в республике наблюдается повышенный спрос на вакцинацию.

«У нас достаточно вакцины, на остатке 150 тысяч доз. По нашим расчетам, ее достаточно для десяти дней работы. Минздрав Крыма уже направил заявку в Минздрав России, чтобы нам дополнительно направили на текущей неделе вакцину», — сообщила она.

Как ранее сообщал ФАН, в Севастополе решили установить блокпосты на въезде в город. Туристов без подтверждающих вакцинацию документов в город-герой не пропустят. Кроме того, Департамент общественной безопасности Севастополя создаст посты по контролю QR-кодов в гостиницах. Невакцинированных туристов отправят обратно.