Блогер Зорский рассказал о популярной схеме обмана туристов в Крыму

Евпатория, 25 октября. Российский путешественник Зорский побывал на отдыхе в Крыму и узнал про популярную в местных закусочных схему обмана. Об уловке с шашлыком турист рассказал в своем блоге.

Во время поездки в Евпаторию мужчина вместе с женой решил поужинать в шашлычной. Официант сразу предупредил пару, что вес одного шампура мяса составляет около 800 грамм. Блогер отметил, что цены в заведении были умеренные — 100 грамм блюда из свинины стоили 130 рублей, поэтому они согласились сделать заказ. Спустя пол часа супругам принесли небольшую тарелочку, на которой лежали шесть кусочков шашлыка.

«Мы переглянулись и подумали, что это какой-то наверное очень маленький был шампур», — написал путешественник в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

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Когда все было съедено Зорский и его жена получили счет, в котором значилась сумма в 1 825 рублей. Мужчина попросил администратора кафе объяснить недовес. Оказалось, что заведение рассчитывает вес сырого мяса, а не уже готового блюда.

«Неприятно снимать лапшу с ушей... Смекалка руководства кафе удивляет. Это ж надо до такого додуматься!» — возмутился блогер.

После возращения домой мужчина решил сам сделать шашлык и заодно проверить уловку с весом мяса. Он взял 800 грамм сырой свинины и приготовил ее на мангале. В результате у туриста получилось почти 600 грамм готового блюда, при этом по его визуальным ощущениям, шашлыка на тарелке было в три раза больше, чем в закусочной Евпатории.

Ранее блогер Зорский рассказал, почему в море нужно купаться не меньше 10 минут. Путешественник с семьей приехал на косу Беляус в Крыму и попал в период, когда вода в море была ледяной, при этом воздух раскалялся до +30 градусов.