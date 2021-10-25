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Губернатор Севастополя пояснил, зачем на въезде в город выставят блокпосты
Общество
Губернатор Севастополя пояснил, зачем на въезде в город выставят блокпосты
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

Во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября на выезде в Севастополь контролировать пассажиропоток будут на специальных пунктах. У въезжающих туристов будут проверять наличие справки о вакцинации или соответствующий QR-код, документы о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что данные меры принимаются для того, чтобы минимизировать распространение инфекции. Дело в том, что хоть количество бронирований в отелях и гостиницах снизилось (требования к туристам в городе сейчас максимально ужесточены), но при этом остаются другие места размещения (частный сектор), куда могут выехать туристы, и это никак не проконтролировать. 

«Те требования, которые мы предъявляем к гражданам внутри города, должны быть выполнены и теми, кто едет в Севастополь с других уголков России. Нельзя допустить, чтобы приезжие распространяли инфекцию», ― заявил глава города.

Поэтому на пунктах контроля пропустят тех туристов, у которых есть подтверждающие их состояние здоровье документами.

«Туристы, которые не соблюдают эти требования, на въезде в город будут возвращаться обратно. Нерабочие дни устанавливаются, чтобы изменить тяжелую ситуацию с коронавирусом. А наплыв людей, которые не могут подтвердить, что они сами не могут стать источниками распространения инфекции, нам не нужен», ― заключил губернатор.

Сейчас профильные ведомства занимаются проработкой механизмов проверки соответствующих документов выезжающих, а также определяют места, где будут находиться блокпосты. Отметим, что в Крыму и Севастополе на сегодняшний день действуют серьезные ограничения, которые касаются многих сфер жизни. Крымчане, как и остальные жители России, тоже уйдут на выходные в период с 30 октября по 7 ноября.

Ранее ФАН сообщал, что первый случай микст-инфекции гриппа и коронавируса зафиксировали местные врачи в Севастополе. Заболевание 15-летняя пациентка перенесла в легкой форме.
 

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севастополь блокпост
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