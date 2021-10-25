В Севастополе выставят блокпосты и закроют въезд для некоторых граждан

Севастополь, 25 октября. На въезде в город выставят блокпосты. В период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября, в Севастополь туристов будут пускать только с QR-кодами. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Антиковидные меры касаются именно приезжающих в город туристов.

«На период нерабочих дней предлагаю установить пункты на въезде в город — блокпосты, которые у нас были [в прошлом году] с целью контроля на въезде у людей QR-кодов, говорящих о вакцинации либо о перенесенном заболевании. То же самое, что мы нашим гражданам предъявляем внутри города», — сообщил Развожаев на аппаратном совещании 25 октября.

Как выяснил ФАН, кроме QR-кодов с информацией о вакцинации или перенесенном заболевании при въезде можно будет предъявить ПЦР-тест с мокрой печатью или справку о перенесенном заболевании (тоже с мокрой печатью). На железнодорожном вокзале тоже появится блокпост (действовал и в прошлом году).

Федеральное агентство новостей /

Более подробная информация будет известна позже. Ответственные службы как раз прорабатывают все рекомендации и решают попутные вопросы, касающиеся въезда крымчан в Севастополь и временно проживающих в городе граждан.