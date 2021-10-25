ФАН выяснил, в чем специфика экспресс-тестов на COVID-19 и насколько они точны

В Республике Крым в промышленных масштабах начнут производить тесты, которые будут выявлять коронавирус у пациентов за считанные минуты. ФАН пообщался с представителями компании «Уайт продакт», занимающейся запуском производства на полуострове, и узнал детали проекта.

Локальное производство экспресс-тестов на COVID-19 и другие инфекционные заболевания будет происходить в рамках совместного инвестиционного проекта совмина Республики Крым и компании «Уайт Продакт» (White Product).

― Как будет налажен процесс производства? Чем именно займется ваша компания?

― «Уайт продакт» выступает в качестве эксперта по передаче накопленного опыта и знаний, а также поставщика качественных корейских компонентов. Производство будет развернуто в течение полутора месяцев и будет носить название CrimeaTest («КрымТест»). CrimeaTest займется производством и дистрибуцией тестов, а также расширением линейки по различным заболеваниям. Здесь будет происходить контроль качества за основными характеристиками готовых тест-систем.

Пресс-служба компании «Уайт продакт» /

― Как работают эти тесты? В чем их специфика?

― Экспресс-тесты имеют максимально высокие показатели точности. Их использование не требует дополнительного лабораторного оборудования, они доступны для применения вне лечебно-профилактических учреждений. Тест-системы предназначены для качественного выявления антигена коронавируса (SARS-CoV-2) в образцах мазков из носоглотки человека с первого дня появления клинических симптомов.

Точность этих тест-систем достигает 96%, они практически не дают ложноотрицательных и ложноположительных результатов. Данные тесты приравнены к ПЦР (согласно Минздраву РФ). Результат тестирования возможно получить через 15–30 минут, в момент понять, есть ли заражение. Тесты способны максимально точно определить наличие антигена вируса при наименьших концентрациях вируса в организме на самых ранних этапах болезни.

― Как проводится тестирование?

― Благодаря тест-системам появилась возможность проводить тестирование без привязки к медучреждению и высококвалифицированному персоналу. Экспресс-анализ позволяет по мазку из носоглотки в течение 10–15 минут определить наличие вируса, в том числе и при бессимптомном течении болезни или на ранней стадии заражения.

Сейчас компания активно развивает сеть мобильных пунктов экспресс-тестирования, благодаря чему тест можно будет сделать в любом месте и в любое время. Экспресс-диагностика уже доступна для граждан в крупнейших аэропортах страны. Это позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения, обеспечить управляемость распространения коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей. Сегодня сеть мобильных пунктов уже работает примерно в 20 городах РФ.

Пресс-служба компании «Уайт продакт» /

― Насколько тест легок в применении?

― Тестирование крайне просто в реализации. Достаточно с помощью тампона для забора из носоглотки взять образец, поместить в буферный раствор, нанести содержимое на тест-кассету, подождать результат.

― Тест можно проводить всем или есть противопоказания?

― В инструкции нет противопоказаний к использованию.

― Как быстро тест дает результат?

― Через 15–30 минут тест-система показывает качественный результат наличия или отсутствия заражения.

― Какова точность результата?

― Общепринятые показатели качества тест-систем — чувствительность и специфичность, так как они показывают, насколько тест-система эффективна и точна в определении вируса. Поставляемые тест-системы обладают чувствительностью от 96% и 100% специфичностью, что говорит о том, что они практически не дают ложноотрицательных и ложноположительных результатов. Также поставляемые тесты эффективны для обнаружения новых штаммов вируса.

― Будут ли тесты находиться в свободной продаже либо ими будут обеспечиваться большими партиями предприятия?

― На территории Республики Крым будет запущена сеть мобильных лабораторий для забора анализов, в том числе по экспресс-диагностике коронавирусной инфекции. Тест-системы будут доступны как для корпоративных клиентов (предприятий, организаций), так и для граждан.

Пресс-служба компании «Уайт продакт» /

― С какими регионами вы уже сотрудничаете?

― Компания «Уайт продакт» — один их ключевых поставщиков экспресс-тестов на выявление COVID-19 в России. В разгар пандемии мы обеспечили рынок не только системами мгновенной диагностики инфекции (экспресс-тестами), но и комплексной инфраструктурой, позволяющей оснастить предприятия передвижными, мобильными лабораторными пунктами для проведения процесса тестирования персонала.

Разработан и апробирован регламент тестирования для организации COVID-FREE мероприятий, что позволяет купировать инфекцию и свести риски заражения к минимуму. Экспресс-тестирование обеспечивается за счет организации сети мобильных пунктов диагностики ковид по всей России, благодаря которой стало возможным проведение тестирования без привязки к лабораторным стационарным пунктам. Медик может оказать услугу в любом удобном для клиента месте и в любое время.

Потребители экспресс-систем — ведущие клиники и лаборатории страны, большая доля корпоративного сектора, в том числе предприятия стратегического значения, такие как «Норникель», «Металлоинвест», «Сибитек», Росатом, РЖД и другие. Партнерами компании также являются общероссийские спортивные федерации, тестирующие спортсменов на базе экспресс-тестов. Это Российский футбольный союз, Федерация регби России и другие.

Директор по развитию компании «Уайт продакт» Алексей Алтынбаев ранее сообщил, что в создание комплексной площадки по производству экспресс-тестов вложат порядка полумиллиарда рублей. Запуск этого проекта даст новые рабочие места в Крыму. Сами же тесты будут использовать повсеместно.