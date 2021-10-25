В Крыму сотрудники МЧС спасли заблудившихся в горах туристов

Симферополь, 25 октября. Двое мужчин заблудились в горах. Спасатели нашли туристов и доставили их в безопасное место, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

Инцидент произошел на территории горного массива Чатыр-Даг в Крыму. Туристы отправились на прогулку и заблудились.

В дневное время сотрудникам Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о двух мужчинах, которые сбились с пути. В указанный район отправились пять сотрудников МЧС.

Вскоре спасателям удалось найти туристов, которых они незамедлительно вывели в безопасное место. Никто из россиян не пострадал.

В конце сентября сотрудники полиции вывели из леса в Подмосковье бабушку с двумя внучками, сообщало издание РИАМО. Уставших и напуганных детей правоохранители несли на руках.