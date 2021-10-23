Владелец винодельни рассказал, как ему удалось открыть с нуля частное производство в Крыму

Сфера виноделия в Крыму набирает обороты после воссоединения полуострова с Россией. Один из виноделов, который недавно открыл завод под городом Саки, рассказал ФАН о своем проекте.

Появление новых виноделен

Новое поколение виноделов в России бросает сегодня вызов крупным иностранным производителям. За семь лет в составе РФ в Крыму появилось несколько десятков частных виноделен, которые уже смело заявляют о себе.

О том, можно ли считать уже устоявшейся тенденцией появление новых виноделен на полуострове, ФАН рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин.

«Такая тенденция есть и в Крыму, и в России в целом. Причем в связи с тем, что процесс лицензирования достаточно затратный, наблюдается еще одна тенденция — кооперация отдельно взятых производителей виноградарской продукции, чтобы они могли производить еще и винодельческую продукцию как элемент закрытого цикла производства. То есть от закладки виноградников и до сортировки готового продукта. И эта тенденция исключительно положительная, поскольку она позволяет раскрыть весь потенциал вина защищенной геомарки, то есть когда точно известно, где произведена продукция, какая определенная уникальность туда заложена, какие-то сортовые качества. Это правильно, я считаю. Даже на отдельно взятых участках можно производить виноматериал, который обладает уникальными качествами. И это нужно только поддерживать, что и делает крымское министерство сельского хозяйства и министерство РФ, введя закон о вине и виноградарстве», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Частное производство

Как рассказал ФАН совладелец винзавода «Вайнкрафт» Виталий Недбальский, начать производить вино в Крыму было чисто идеологической идеей.

«В 2014 году мы приехали сюда, купили гостиницу, поняли, что нет хорошего вина. Однажды нам попалось вино Николая Карповича Донцова (винодельня в Саксом районе Крыма. — Прим. ФАН) — очень понравилось. Мы съездили в гости к ним, посмотрели, что ничего сложного нет, и решили — тоже можем. Со временем появилось много виноделен. Сейчас понимаем, что мы в тренде», — говорит Виталий Недбальский

Собеседник издания рассказывает, что завод они открыли в этом году.

«Сначала мы делали вино для себя: 300 килограммов, потом 1,5 тонны, потом 3 тонны и далее уже купили виноградники. Сначала думали изготавливать вино исключительно для себя и для гостей гостиницы, но позже купили 30 гектаров виноградников. Их мы взяли в печальном состоянии — виноградники были запущенные, но мы их восстановили: обрезали под черную головку (для омоложения виноградной лозы. — Прим. ФАН), практически до пеньков посрезали, и выпустили, по сути, новый виноград на старых корнях», ― делится совладелец винзавода.

instagram.com / Винодельня Winecraft

Сейчас у предпринимателей растет пять сортов винограда ― «пино нуар», «мерло», «каберне», «совиньон блан» и «алиготе». Ими засажены 23 гектара, которые могут давать от 80 до 160 тонн урожая в год.

Чтобы собрать все производственные мощности для завода, предпринимателю с партнером пришлось объехать многие страны Европы.

«Мы проехали по Франции, Италии, посмотрели, как у них организовано производство. Определились, кто лучший в мире производитель оборудования, и постепенно все собирали. В целом проводили большую аналитическую работу, ездили, смотрели, общались с людьми, искали поставщиков. Часть оборудования поставили из Италии, емкостной парк у нас отечественного производства. Мы все делали сами, изучали опыт других виноделен. Как за рубежом, так и в Краснодарском крае, познакомились с малыми винодельнями. Там люди отзывчивые: все нам рассказывали и показывали, как у них устроено», — делится Виталий Недбальский.

Крымский завод отличается высокотехнологичным производством, почти все процессы управляются с телефона. Все полностью компьютеризировано: свет, камеры, управление насосами, температурой и так далее.

Виталий Недбальский рассказывает, что полученное с первого сбора урожая вино будет, скорее, пробным.

«Мы привлекли опытного технолога и совместными трудами надеемся, что все получится. Тысяч 50 бутылок будем выпускать. Все будет зависеть от того, какой пойдет спрос. Мы никогда не продавали до этого вино, у нас совершенно другой бизнес», — подчеркивает Виталий Недбальский.

Собеседник ФАН отмечает, что нужно продумать рекламную кампанию и схему вывода продукта на рынок.

«Процесс еще находится на стадии разработки и выхода на стабильный результат, поэтому будущие выгоды и вопрос окупаемости пока не обсуждался. Все делается больше для души. Если бы создатели самолетов думали только об окупаемости, то мы бы, наверное, никогда и не полетели», — говорит совладелец винзавода.

instagram.com / Винодельня Winecraft

Говоря о том, смогут ли крымские небольшие производства выйти на мировой рынок, Виталий Недбальский отметил, что качество многих вин у местных производителей достаточно хорошее.

«Думаю, что на сегодняшний день, учитывая сложную ситуацию в мире, маловероятен выход малых виноделен на мировой рынок, сами понимаете — Крым, санкции и прочее. Но, в принципе, найти какие-то варианты можно. Если не сейчас, то через пять лет», — поделился мнением предприниматель.

Окупаемость виноделия

Кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал, насколько виноделие может быть прибыльным бизнесом и сколько нужно виноградников, чтобы получать прибыль.

«По площадям это, наверное, не менее 30 гектаров — тогда будет уже окупаться производство. Виноградники у нас закладываются и большими площадями, в том числе сотнями гектаров, а планы развития бывают и на тысячи гектаров», — рассказал Потанин.

Также эксперт отметил, что крымские вина иногда прорываются на мировой рынок, но, скорее, непрямыми путями. Проблема в том, что «западные партнеры» не признают Крым в составе РФ.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

По мнению специалиста, Крым может успешно развиваться в отрасли виноделия.

«Нужно хотя бы дойти по площадям до тех показателей, что были в советское время — это 250 тысяч гектаров. При той технологии, что действует на сегодняшний день. Тогда бы мы удовлетворили все потребности людей в качественном винном продукте», — подытожил эксперт.

Сейчас в Крыму насчитывается порядка 6,5 тысячи гектаров орошаемых виноградников, суходольных в четыре-пять раз больше по промышленному производству. Приусадебное хозяйство, мелкие фермерские предприятия пока не учитывались, поскольку еще не была проведена сельскохозяйственная перепись.

Отметим, ранее профессор Поздняков объяснил отсутствие потенциала у добычи воды из-под Азовского моря для Крыма. По его мнению, данный проект не имеет особых перспектив.