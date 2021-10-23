Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 13:20
13:14
Технологии
Космический корабль NASA Orion отправится к Луне в феврале 2022 года
13:13
Происшествия
Начальник ульяновской колонии попался на взятке часами Tissot
13:12
Общество
Легкие госпитализированного Валерия Гаркалина поражены почти на 100%
13:12
Армия
Генсек ОДКБ Зась: Таджикистан защищен от любых террористических угроз
13:11
Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад с обоснованиями отказа Черногории выдать бизнесмена Исмаилова
13:09
Происшествия
В Забайкалье восьмилетний мальчик спас школьника от педофила
13:01
Спорт
Роналду исключил скорый уход из сборной Португалии
12:59
Весь мир
Рейтинг Байдена снизился вдвое с начала 2021 года
12:58
Общество
Петербург может ввести локдаун по примеру Москвы с 30 октября
12:57
Политика
Публицист Тулин: «Сербы восхищаются тем, какую обувь выбрал президент Владимир Путин»
Все новости

Глава минкурортов Волченко оценил интерес туристов к гастрономии и виноделию в Крыму
Общество
Глава минкурортов Волченко оценил интерес туристов к гастрономии и виноделию в Крыму
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым  / 

Центр винного туризма Winepark в Ялте стал номинантом сразу в нескольких категориях европейского этапа международной премии World Travel Awards 2021. 

В парке объединены креативные инициативы в сфере виноделия, энотуризма и эногастрономии. В центре есть своя сыроварня и винодельня. Все это, считают в Winepark, позволит вписать Крым на мировую карту виноделия.

«Все, что связано с гастрономией и виноделием в Крыму, явно на подъеме и крайне интересует наших гостей. Что касается центра винного туризма Winepark, то выражу свое искреннее восхищение, что такой проект, не имеющий аналогов в мире,  реализован в России, и конкретно в Крыму», ― подчеркнул глава минкурортов Крыма Вадим Волченко.

Глава Минкурортов Волченко оценил интерес туристов к гастрономии и виноделию в Крыму
Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Гостья полуострова из Петербурга Дарья Ольшина рассказала ФАН о впечатлениях после посещения нескольких виноделен.

«Мы в августе приехали, наконец, на автомобиле, потому что на небольшие винодельни, которые находятся далеко от городов, так просто не добраться. Я была в восторге. В Судаке посетили большое производство в «Солнечной долине». Но частные винодельни — это восторг. Например, в Севастополе, кроме дегустации на UPPA Winery, я была просто в невероятном ресторане с видом на виноградники. В Ялте поднялись на самый верх башни в Winepark — оттуда открывается шикарный вид на море, горы, виноградники. Супер! Я очень довольна этими турами. Кстати, заезжали и на частную сыроварню под Алуштой у горы Демерджи — очень довольны отдыхом. Кушать козий натуральный сыр с видом на море и горы — просто восхитительно», — поделилась туристка.

Ранее эксперт рассказал, может ли холодная осень в Крыму повлиять на сельскохозяйственную отрасль. Он объяснил, какая температура благоприятна для растений.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава минкурортов Волченко оценил интерес туристов к гастрономии и виноделию в Крыму
крым виноделие
Комментировать