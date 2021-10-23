Глава минкурортов Волченко оценил интерес туристов к гастрономии и виноделию в Крыму

Центр винного туризма Winepark в Ялте стал номинантом сразу в нескольких категориях европейского этапа международной премии World Travel Awards 2021.

В парке объединены креативные инициативы в сфере виноделия, энотуризма и эногастрономии. В центре есть своя сыроварня и винодельня. Все это, считают в Winepark, позволит вписать Крым на мировую карту виноделия.

«Все, что связано с гастрономией и виноделием в Крыму, явно на подъеме и крайне интересует наших гостей. Что касается центра винного туризма Winepark, то выражу свое искреннее восхищение, что такой проект, не имеющий аналогов в мире, реализован в России, и конкретно в Крыму», ― подчеркнул глава минкурортов Крыма Вадим Волченко.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Гостья полуострова из Петербурга Дарья Ольшина рассказала ФАН о впечатлениях после посещения нескольких виноделен.

«Мы в августе приехали, наконец, на автомобиле, потому что на небольшие винодельни, которые находятся далеко от городов, так просто не добраться. Я была в восторге. В Судаке посетили большое производство в «Солнечной долине». Но частные винодельни — это восторг. Например, в Севастополе, кроме дегустации на UPPA Winery, я была просто в невероятном ресторане с видом на виноградники. В Ялте поднялись на самый верх башни в Winepark — оттуда открывается шикарный вид на море, горы, виноградники. Супер! Я очень довольна этими турами. Кстати, заезжали и на частную сыроварню под Алуштой у горы Демерджи — очень довольны отдыхом. Кушать козий натуральный сыр с видом на море и горы — просто восхитительно», — поделилась туристка.

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