Профессор Поздняков объяснил отсутствие потенциала у добычи воды из-под Азовского моря для Крыма

Симферополь, 22 октября. Заведующий кафедрой гидрогеологии геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук, профессор Сергей Поздняков рассказал, почему он не видит никакого потенциала в добыче пресной воды из-под дна Азовского моря.

Еще в мае стало известно, что под дном Азовского моря нашли пресную воду, после чего российские специалисты начали изучать ее состав и возможные способы добычи. В июне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что найденная вода непригодна для подачи в водопроводные сети Крыма из-за высокой минерализации, передает ФАН.

Как заявил Поздняков, с его точки зрения и точек зрения других профессиональных гидрогеологов, в том числе крымских, серьезных перспектив у этого проекта нет. Он объяснил, что нет так называемых подземных морей, есть подземные воды, в которых есть ресурсы — возобновляемый поток подземных вод.

«И, к сожалению, нет никаких оснований полагать, что в этой палеодолине Дона большой этот возобновляемый поток подземных вод. Да, там, возможно, интересная структура этих отложений, высокая проницаемость, там можно бурить скважины. Но когда вы их пробурите и начнете отбирать воду, значит, она должна чем-то замещаться. Скорее всего, она будет замещаться водой из Азовского моря, минерализация которой составляет 10–14 граммов на литр», — сообщил Поздняков.

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Однако по всем нормам человеку нельзя употреблять ту воду, в которой минерализация превышает один грамм на литр, добавил специалист. По его словам, в среднем одна скважина может давать около 3000 кубометров воды, а чтобы, грубо говоря, напоить хотя бы 10% населения республики этой водой, необходимо около полусотни таких скважин.

«И вот поставите вы эти 50 скважин, начнете качать воду. Даже если в первые моменты эксплуатации она будет пресной, то неизбежно с течением времени она станет соленой. Правда, вопрос стоит в том, через какое время? Если она станет соленой через 25 лет, то в эту игру стоит играть, но, скорее всего, она соленой станет гораздо раньше. И, к моему глубочайшему сожалению, я не видел научного обоснования проекта, я не видел расчеты, предварительного анализа, что будет, если начнет подкачиваться эта соленая вода», — заявил ученый на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

При этом есть данные, полученные после химического опробования пробуренных скважин. Указывается, что минерализация воды в них составляет до 10 граммов на литр. В связи с этим проект не имеет никакого водного потенциала, считает Сергей Поздняков.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что ученые Москвы и Петербурга решили объединиться для решения водных проблем Крыма. Они будут искать возможности, чтобы избежать новых наводнений на полуострове, а также способы для рационального использования имеющихся водных ресурсов.