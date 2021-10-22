Те, кто бывал в Крыму до 2014 года и посещал его после, отчетливо видят разницу и изменения, которые произошли за прошедшие годы. Однако большие изменения в инфраструктуре и облике городов видны сразу, а вот то, что происходит в небольших крымских поселках, известно немногим.

ФАН пообщался с главой администрации Молочненского сельского поселения Валерием Песенко о том, как район жил до 2014 года, и узнал, что произошло за прошедшие семь лет в трех селах, которые входят в состав поселения.

Дороги, электричество и газ

Как говорит Валерий Песенко, водопроводные трубы в поселении не меняли со времен из СССР. Сегодня они полностью изношены и требуют замены.

«При Украине новые трубы не прокладывались. На сегодняшний день изготовлена проектная документация на все улицы на замену и ремонт водопроводных труб. Готова смета на новый водопровод в селе Молочном, теперь их проложат таким образом, чтобы часто не вскрывать дорожное покрытие при необходимости провести ремонт», — рассказывает Песенко.

Электрификация в поселении тоже оставляла желать лучшего: не было освещения улиц, закольцовки, оставались лишь старые линии. С приходом России закольцевали села Молочное — Штормовое. В Штормовом на опорах установлены компьютерные высоковольтные переключатели, которые при малейшей аварии на каком-то из участков срабатывают и сами ищут, как переключиться так, чтобы оставить минимум неподключенных участков.

«С электроснабжением, конечно, стало лучше. У нас полностью освещена территория всех сел. Новые улицы прирастают просто не по дням, а по часам. На этих улицах устанавливают новые опоры, и мы заложим в бюджет проект освещения улиц у новостроек», — подчеркивает глава администрации.

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Кроме того, как говорит Песенко, уличная газификация при Украине осуществлялась за счет долевых взносов людей. Сейчас такое исключено. Газификация сел Молочное и Абрикосовка уже завершена. В прошлом году начата газификация Витино, вскоре сельсовет будет полностью газифицирован. Что касается дорог, то они при Украине и в городах представляли собой жалкое зрелище, а в поселках и селах — и подавно. Проехать, не разбив машину, было проблематично.

«Сделано 67 километров дорог по Молочненскому поселению, у нас в первый же год сразу полтора километра кинули асфальта, сегодня асфальтирование еще нескольких улиц в работе, а в дальнейших планах — охватить еще ряд улиц», — пояснил Песенко.

Новая инфраструктура

В Молочном наконец сделали ремонт в местном клубе. Этому поспособствовал предыдущий глава поселения Денис Плохих.

«Он серьезно работал над тем, чтобы изготовить сметные документации вовремя. В 2019 году сделали капитальный ремонт крыши и фасада клуба, а также огромного кинозала за счет федеральных денег. Еще нам выделили средства на реконструкцию площади напротив дома культуры — теперь там детская площадка, покрытие плиткой, установлены красивые светильники. В целом, делают спортивные и детские площадки, много делается», — рассказал спикер ФАН.

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Вместе с этим в местной школе заработала газовая котельная, хотя до этого там использовали уголь. В учебном заведении провели ремонт — установили новые окна, положили линолеум. Сейчас в школе дети учатся в две смены, потому как на автобусах привозят школьников из соседнего села Уютного, где ведется капитальный ремонт местного учебного заведения.

«В поселках открываются новые магазины, людям больше не нужно с одного конца села ехать в другое. В селе Абрикосовка открыли фельдшерско-акушерский пункт еще лет пять назад. Сейчас строится такой же в селе Витино. В Молочном у нас поликлиника, амбулатория. Решился и вопрос с детским садом, очередей в нем практически уже нет», — сообщил Валерий Песенко.

В Молочное едут россияне со всей страны

Как отмечает глава поселения, после воссоединения с Россией землей на западе Крыма заинтересовались и россияне с материка — люди приезжают, покупают участки, строят дома.

«Допустим, для нас, для местных жителей, в 2014 году новшеством стало то, что государство берет на себя все: решаются вопросы электроснабжения, газификация проходит бесплатно. При Украине об этом даже речи не шло. Про асфальт мы молчим вообще. Газ проводили только за деньги людей, сейчас же [это] делается за счет государства», — объясняет глава местной администрации.

Сегодня местный клуб в Молочном посещают по 200 человек, туда закуплена новая аппаратура, проводятся концерты, которые идут по 6–7 часов, а для местных жителей есть около 20 образовательных кружков. В Абрикосовке в следующем году также сделают ремонт в клубе и закупят аппаратуру.

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«Недавно в руководство района пришел Владимир Сабивчак (глава администрации Сакского района. — Прим. ФАН). Он имеет большой опыт, мы почувствовали, что большое внимание пошло со стороны Симферополя — нам начали асфальтировать улицы, выделять финансирование на наши объекты, многие вопросы очень быстро решаются, нет задержек, пороги нам не приходится обивать, мы ему благодарны за помощь. Это искренне», — подытожил Валерий Песенко.

В 2020 году в поселении начала действовать федеральная программа по благоустройству придомовых территорий. В ее рамках произвели капитальный ремонт центральной площади, где появилась стационарная уличная сцена, необходимая для проведения мероприятий.

Ранее ФАН рассказывал о пенсионерке из Санкт-Петербурга, которая не была в Крыму с 1995 года. Женщина поделилась своими впечатлениями от изменившегося полуострова и Ялты.