Ученые Москвы и Петербурга решили объединиться для решения водных проблем Крыма

Институт водных проблем Российской академии наук (РАН) недавно официально зарегистрировал новое подразделение — южный филиал в Симферополе. Он открыт на базе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Республики Крым.

Там ведущие специалисты РАН из Москвы и Петербурга, а также научные сотрудники из других институтов, в том числе местных, будут вместе заниматься водными проблемами полуострова, проводить новые исследования и изучать те, что были сделаны еще в советские времена, передает корреспондент ФАН. Директор Института водных проблем РАН Александр Гельфан сообщил, что в филиал уже принято на работу более 50 специалистов.

«Уже с начала года в структуре этого филиала объединено большое количество специалистов, которые занимаются задачами, связанными с созданием геоинформационных систем, поддержкой при решении проблем водной и водно-экологической безопасности Крыма. Ни для кого не секрет, что зачастую цена необоснованных решений, которые принимаются в области обеспечения водной безопасности полуострова, слишком велика и в денежном, и в социальном выражении», — отметим Гельфан.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

По этому поводу высказался директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», руководитель отделения аграрных наук КАН, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.

«Сегодня нужно провести те исследования, которые проводились не меньше чем 40-50 лет назад, но уже в других реалиях, с другими результатами, которые сегодня будут. А для этого нужна очень большая работа, потому что прошло 50 лет, ситуация изменилась — это однозначно. Лишь только после этого мы будем знать истинную картину с подземными водами, куда они попадают. Затем будет построена программа, и мы все вместе дальше будем по ней двигаться», — сказал эксперт во время конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Федеральное агентство новостей / Екатерина Кухарева

В этом вопросе его поддержал коллега — заведующий кафедрой гидрогеологии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук Сергей Поздняков. По его словам, для Крыма подземные воды действительно играют важную роль, а в регионе их достаточно, как и разнообразных гидрологических условий.

«Одна из основный целей сегодняшнего и завтрашнего водопользования — рациональное использование подземных вод, защита от истощения или загрязнения — это одно. Второе — мы должны не забывать, что поверхностные и подземные воды едины, между ними есть связь. И вот это весь ценный ресурс пресной питьевой воды мы должны использовать весьма рационально, не допуская перерасхода поверхностных и подземных вод», — заявил он.

Для этого, объяснил Поздняков, нужны весьма сложные и важные комплексные исследования по взаимосвязи этих вод. Этим и займется филиал, который открыт на базе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Республики Крым. Перед учеными стоят серьезные задачи по созданию таких инструментов, которые позволят с большей научной обоснованностью принимать решения, связанные с водной обеспеченностью Крыма, защитой от наводнений и достойным качеством поверхностных и подземных вод.

Ранее председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин рассказал ФАН о подводном источнике в Крыму, который может питать целый город. Известно, что вода берется с плато Ай-Петри и выходит на мысе Айя.