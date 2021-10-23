Жители Ялты высказались о вакцинации и жестких антиковидных мерах в Крыму

Корреспондент ФАН поговорил с жителями Ялты, которые пришли вакцинироваться от коронавируса к мобильному пункту возле городской администрации. Люди рассказали, что думают о введенных антиковидных ограничениях в регионе и поможет ли это снизить рост заболеваемости COVID-19.

Население Республики Крым составляет более двух миллионов человек, на сегодняшний день вакцинировано первым компонентом порядка 572 тысяч человек, вторым — около 520 тысяч. Как ранее заявлял замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский, чтобы остановить процесс распространения вируса в регионе, необходимо создать популяционный иммунитет, для которого нужно привить еще не менее 700 тысяч человек.

Кроме того, на Крымском полуострове с 25 октября начинает действовать особая система доступа в общественные и другие места, в том числе это относится и к бронированию номеров в отелях или санаториях. Для этого необходимо будет предоставить сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, справку об отрицательном результате лабораторного исследования — ПЦР-тест — или специальный QR-код — один из вариантов на выбор.

Федеральное агентство новостей /

По словам Григория Мельничука, он вместе с женой давно хотел вакцинироваться, однако раньше не было времени. После ужесточения антиковидных мер пришлось взять на работе отгул, чтобы сделать прививку.

«Нет, мы никогда не были против вакцинации, просто, как говорится, руки не доходили. Сейчас, можно сказать, вынужденная ситуация, потому что без вакцины скоро практически никуда нельзя будет попасть, поэтому пришлось жертвовать рабочим днем, но главное, что не здоровьем. Мы еще не болели, но некоторые знакомые уже успели по два раза. К сожалению, были и смертельные случаи, хотя здоровье у них вроде было хорошее. Нам потом рассказали, что они не были привиты, так что мы решили больше не тянуть и не рисковать ни своим здоровьем, ни [здоровьем] своих близких», — заявил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По поводу ужесточения антиковидных мер в Крыму высказался другой житель Ялты Евгений Шевченко. Он считает, что это необходимо было сделать еще в начале летнего сезона, поскольку с начала года полуостров посетило более восьми миллионов туристов, что могло повлиять на распространение вируса.

«Я понимаю, что всем нужно было заработать, потому что у нас такая специфика региона, мы — курорт. Но в таком случае необходимо было чаще проводить хотя бы какие-то рейды по соблюдению масочного режима. Тогда, возможно, сегодня бы не приходилось вот так спонтанно все это делать и заболевших было бы меньше. Конечно, это не панацея, но какие-то меры должны были быть приняты изначально, я считаю. Сегодня все кинулись делать вакцину — это хорошо, но надо было о таких жестких мерах предупреждать заранее, чтобы люди успели подготовиться, а не все вместе пошли делать укол. Конечно, нам отсюда проще рассуждать, не зная всего дела, но я выражаю свое мнение, оценивая сложившуюся ситуацию в Крыму», — отметил Шевченко.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По данным замминистра здравоохранения РК Антона Лясковского, в Крыму в шесть раз увеличились темпы вакцинации от коронавируса. На данный момент в республике за сутки вакцинируются, по некоторым данным, порядка пяти тысяч человек, при этом в сентябре этот показатель составлял около трех тысяч человек. Максимально же за сутки в регионе могут получить вакцину порядка 13 тысяч человек. Однако эксперты прогнозируют, что вскоре темпы вакцинации на Крымском полуострове резко возрастут, в связи с чем они призывают власти открывать по возможности дополнительные пункты вакцинации.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Крым станет первым регионом в России, где будут производить экспресс-тесты на COVID-19. Это позволит в будущем выявлять у людей наличие вируса в течение трех минут.