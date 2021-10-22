Продажа несуществующих путевок в Крым, сдача элитных квартир на ЮБК в аренду, которые в итоге оказываются с бабушкиным ремонтом ― те уловки мошенников, которые из года в год не перестают быть популярными у преступников. И, несмотря на предупреждения правоохранителей, пострадавших от действий злоумышленников не становится меньше. ФАН пообщался с теми, кто решил поехать в отпуск, но оказался обманутым.

Уловки мошенников

Отметим, накануне крымские полицейские задержали в Новосибирске мошенников, которые продавали путевки в санатории полуострова, коих в Крыму никогда не было. Подозреваемые заранее создали офисы и фейковые организации, где в названиях фигурировали крымские курорты, и продавали путевки по заниженной, но привлекательной стоимости. Наторговали в итоге на 10 миллионов рублей. На данный момент заведено уже несколько уголовных дел.

Однако подобная история не единична. Так, к примеру, семейная парочка из Воронежа продавала липовые путевки в Ялту, а потом отключала телефоны и исчезала. Мужчина ранее работал в турагентстве, но после увольнения продолжил использовать старую клиентскую базу и продавать горящие путевки на южнобережные курорты. Вместе с женой он находил желающих отдохнуть в Крыму, брал с них задаток, а в качестве гарантии показывал фиктивные документы о переводе денег в турфирму. При этом обман обнаружился не сразу, так как супруги воспользовались антиковидными ограничениями и заботливо сообщили клиентам, что поездки перенесены на неопределенный срок, после чего заблокировали свои телефоны. Всего супруги обманули минимум 15 человек на 1,5 миллиона рублей.

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А летом прошлого года россиянин попался на уловку мошенников, которые продавали путевки от несуществующего туроператора. Мужчина в Сети забронировал гостиничный номер в одном из крупных пансионатов Алушты. Однако, как выяснилось, сайт, где происходили операции, оказался поддельным и вскоре прекратил существование, а связь с «агентством» прервалась. Но до этого россиянин уже успел перевести 35 тысяч рублей за бронь «своего» номера. В полиции установили, что банковский счет, на который потерпевший скидывал деньги, оформили через подставных лиц.

Печальный опыт туристов

В комментарии ФАН жительница Коломны Елена Фокина рассказала, что несколько лет назад попалась на уловку мошенников ― она сняла номер в мини-гостинице в частном секторе, а «хозяйка» исчезла.

«Нашла в соцсети «ВКонтакте» группу, называлась она или «Солнечный Крым аренда», или «Аренда в солнечном Крыму», уже точно не помню. Там женщина выкладывала фото номеров своей гостиницы, как я потом поняла, фотки были не ее, и предлагала бронь. Мы с ней созвонились, все обговорили, все детали. Попросила меня скинуть две тысячи как залог, что я точно бронирую жилье. Я скинула, а она вскоре из группы исчезла и на звонки и сообщения отвечать перестала. Я хоть и поняла, что меня обманули, но в полицию идти не стала. Если честно, не такая большая сумма, чтобы потерять день в объяснения и заявлениях. Стыдно, что так легко поверила, но теперь смотрю жилье только на официальных сайтах или через знакомых», — поделилась женщина.

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А вот с горящим туром не повезло москвичу Михаилу. Говорит, в прошлом году купил в офисе турфирмы, продающей путевки в Крым, тур на ЮБК на 10 дней. Выбрал город, отель, номер, оформил все по документам, заплатил наличными.

«Когда пришел домой, решил позвонить напрямую в отель и улучшить категорию номера. Спросили мои данные, и в ходе разговора выяснилось, что меня у них в базе нет, и с такой турфирмой они не работают. Я в тот же день вернулся в офис той организации, устроил скандал и заставил вернуть мне деньги, разорвав наш «договор». Хотя они и удержали тысячу якобы за какие-то информационные услуги, спорить еще больше не стал, так как был очень зол. Где-то дней через пять они уж оттуда съехали. Больше у нас в районе их фирму не видел», — рассказал мужчина.

Советы экспертов

В подобных случаях с бронированием отелей и турпутевок специалисты советуют обращать внимание на несколько деталей, основные из них — это слишком заманчивые скидки и хитрости в документах. Именно поэтому необходимо:

Задуматься о нечистых на руку агентах, если скидка от турагентства больше на 10–15%, чем у конкурентов. Турагентства обычно заказывают туры у одних и тех же операторов, поэтому стоимость у них особо не отличается. Проверять договор на месте. Надо смотреть, чтобы в документе были описаны все услуги, которые должны вам предоставить (подбор направления, авиабилетов, бронь отеля и т. п.), а не какие-нибудь общие информационные или консультационные услуги. Обращать внимание на то, когда открылось агентство: если оно появилось на вашей улице недавно, у него нет сайта, а телефоны только мобильные, стоит задуматься. Можно попросить индивидуальный номер агентства и проверить его в реестре ассоциации «Турпомощь» или в Общероссийском генеральном реестре туристических агентств.

Ранее ФАН сообщал, что после двухлетнего перерыва, когда границы были закрыты из-за пандемии коронавируса, острова Фиджи снова готовы принимать туристов.