Турагент Войков объяснил, как антиковидные ограничения скажутся на турбизнесе в Крыму

Заместитель директора одной из туристических фирм в Крыму Анатолий Войков в разговоре с ФАН оценил возможные последствия введенных антиковидных ограничений на полуострове. Также он рассказал, каким образом это может сказаться на местном турбизнесе.

В Республике Крым и городе Севастополь были объявлены выходные дни с 30 октября по 7 ноября. Данная мера направлена на снижение количества заболевших коронавирусом в регионе. При этом на Крымском полуострове через несколько дней будет введена система QR-кодов, вместо них действуют и сертификаты о перенесенном заболевании COVID-19 (действует шесть месяцев после выздоровления) или справка об отрицательном результате лабораторного исследования — ПЦР-теста (действует не более семи дней).

Их нужно будет предоставлять для заселения в отели, санатории или для посещения ресторанов, кафе, музеев, пеших и автобусных туров, цирков и других аналогичных заведений. Кроме того, власти полуострова обязали всех жителей старше 65 лет не покидать свои дома в период с 25 октября до особого распоряжения правительства.

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По словам Анатолия Войкова, сегодня в регионе складывается не самая лучшая ситуация с коронавирусом, однако многие туристы все равно стремятся приехать на отдых в Крым во время объявленных выходных. При этом сейчас средства размещения вынуждены уточнять у своих клиентов наличие QR-кодов или других документов, которые необходимы для подтверждения брони и заселения после 25 октября — когда начинают действовать новые антиковидные ограничения.

«Конечно, проблем с коронавирусом и новыми ограничениями прибавилось, поскольку у некоторых персонал еще не успел полностью привиться, чтобы этот показатель составлял хотя бы 80%, как того требуют правила. Возможно, из-за этого могут возникнуть определенные проблемы, поскольку без выполнения этого требования ни одна из организаций не сможет работать после 25 октября. Также не все туристы имеют необходимые документы, чтобы здесь им могли организовать отдых, из-за чего идут отмены бронирований и возникают другие проблемы, так что свой эффект это в любом случае даст. Если говорить о туристической сфере, то она явно просядет, но зато люди будут больше вакцинироваться и не распространять вирус. Я считаю, что сегодня это — необходимая мера, поскольку нагрузка на местную медицину, да и в целом, думаю, по стране — очень большая», — отметил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, Войков добавил, что туристический бизнес на полуострове успел хорошо заработать за летний период, поэтому сейчас жаловаться на какие-то проблемы они не имеют права, тем более о необходимости вакцинации персонала знали все. Однако при этом он заявил, что властям следовало заранее предупредить туристический бизнес о том, что будут введены такие жесткие меры, поскольку это создало в этой сфере ряд проблем, которые, наверное, будут более-менее решены только к началу зимы.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Крым станет первым регионом в России, где будут производить экспресс-тесты на COVID-19. Уже известно, что они позволят выявить вирус у человека в течение трех минут.