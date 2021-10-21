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Жители Севастополя спасли от голодной смерти упавшую в бетонную трубу собаку
Общество
Жители Севастополя спасли от голодной смерти упавшую в бетонную трубу собаку
wikipedia.org  /  Asim Bharwani / CC BY 2.0

Севастополь, 21 октября. Севастопольцы помогли бездомной собаке, которая упала в отверстие высокой бетонной трубы большого диаметра на безлюдном пустыре.

О ситуации рассказала руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным Наталья Морозова. По ее словам, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 17 октября. Спасателям позвонила местная жительница Людмила и сообщила, что она с детьми во время прогулки обнаружила бездомное животное. Собака выглядела совсем оголодавшей — самостоятельно выбраться из трубы она не могла. Наталья Морозова в этот момент находилась на дежурстве, поэтому она позвонила волонтерам Шамилю и Дарье и попросила их приехать на пустырь.

«Мы приехали, оценили ситуацию и нашли маленькое окошко 50 на 50. Через него реальнее всего кому-то было пролезть, взять собаку на петлю и вытаскивать», — отметили спасатели.

В итоге спускаться в трубу пришлось Шамилю. Попав внутрь, мужчина накинул петлю на собаку, и за веревку животное вызволили из заточения. Собака оказалась дикой, она тут же начала вырываться, объяснила Морозова.

Отмечается, что в данный момент зверю ничего не угрожает. В ближайшее время собака пройдет процедуру стерилизации и осмотр специалиста, после бездомное животное отпустят на свободу.

Кузбасские альпинисты приняли участие в спасении собаки, застрявшей на отвесной скале в Кемеровской области. Очевидцы заметили животное на утесе.

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