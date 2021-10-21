Крым станет первым регионом в России, где будут производить экспресс-тесты на COVID-19

В Республике Крым в промышленных масштабах начнут производить тесты, благодаря которым выявить коронавирус у человека можно будет за три минуты. Полуостров станет первым регионом в России, где будут выпускать отечественные тесты на выявление инфекционных заболеваний, в том числе и на коронавирус.

Министр финансов РК Ирина Кивико и директор по развитию компании «Уайт продакт» Алексей Алтынбаев подписали соответствующее инвестиционное соглашение.

В создание комплексной площадки по производству экспресс-тестов вложат порядка полумиллиарда рублей. Запуск этого проекта даст новые рабочие места в Крыму. Сами тесты будут использовать повсеместно, так как у них неограниченная сфера применения: в детских садах, школах, на предприятиях, в домах отдыха, в местах размещения. Выявить заболевание станет намного проще.

«В Крыму будет создана компания «КрымТест». И весь наш опыт, все наши знания относительно технологий производства тестов, лучшие партнерские отношения с южнокорейскими производителями различных комплектующих будут использованы для того, чтобы здесь производились необходимые Крыму тесты», ― рассказал Алексей Алтынбаев.

По его словам, все производство будет контролироваться властями и представителями медицинских служб. В Крыму будут точно знать, какие тесты используются для выявлений заболевания.

Пресс-служба компании «Уайт продакт» /

Алтынбаев объяснил, что начать производство именно с Крыма решили потому, что руководство региона было более мобильным и активным в продвижении этого проекта. Корпорация развития Крыма содействовала им в прохождении всех процессов его согласования.

Аналогичное производство запускается и в Московской области. Рассматривается вариант реализации проекта в Калининграде.

«Это беспрецедентная акция, которая позволит нам производить большее количество тестов. И эти тесты можно будет использовать амбулаторно ― врач сразу, в первый день приема, сможет определить, болен ли человек коронавирусом. Компания-инвестор передала нам определенное количество тестов, которые сможем апробировать уже в ближайшие дни и получить соответствующие результаты», ― сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

В Крыму в пять раз увеличились темпы вакцинации от коронавируса. Если три недели назад в сутки вакцинировались до тысячи человек, то теперь эта цифра достигает пяти тысяч.