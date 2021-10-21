Москвичи рассказали, как проведут нерабочую неделю

Корреспондент ФАН поговорил с жителями Москвы и выяснил, как они собираются провести нерабочие дни, которые ждут россиян в начале ноября.

Период с 30 октября по 7 ноября во всей стране объявлен нерабочими днями. Некоторые регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября — в зависимости от эпидемиологической ситуации. Мера призвана сократить количество заболевших COVID-19 и снять нагрузку с медиков и с системы здравоохранения в целом.

Однако после появления сообщений о возможных «дополнительных выходных» увеличились продажи билетов и число бронирований номеров в отелях Республики Крым и Краснодарского края. Это говорит о том, что некоторые люди, несмотря на ограничения, собираются отправиться в другие регионы.

Как рассказал ФАН житель Москвы Андрей Начаев, у них с семьей был заранее запланирован отдых на начало ноября в Крыму. От своих планов они пока не собираются отказываться, поскольку уже куплены авиабилеты и забронирован отель.

«Мы с женой уже переболели коронавирусом — это было зимой. Благо, у нас все прошло достаточно легко — без каких-то осложнений. После этого, примерно в середине лета, мы вакцинировались. Поэтому я не вижу особых проблем в том, что мы полетим отдыхать в Крым. Да, я слышал, что там тоже намерены ввести QR-коды, возможно, не будет работать часть заведений. Но мы там отдыхаем уже не первый год и знаем, чем себя можно занять в это время, даже если не будет каких-то развлечений — в Москве нам их и так хватает. Так что будем гулять по горам, дышать крымским воздухом и наслаждаться жизнью. В общем, все как обычно», — сказал Начаев.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

По этому поводу высказался другой житель столицы России — Никита Луцкий. Он признался, что тоже задумывается о том, чтобы куда-то поехать на внезапно появившиеся выходные.

«Я еще не решил, что делать. Да, я до этого вакцинировался и даже ревакцинировался месяц назад. Наверное, поэтому и не болел. В Москве с этим вопросом гораздо строже, чем, как я могу судить, в других регионах. Так что для меня, скажем так, все двери открыты. Возможно, просто уеду на дачу или еще куда-нибудь — в Сочи или Крым, например. Не знаю, почему другие люди тянут с вакцинацией, поскольку это залог здоровья не только самого себя и близких, но и окружающих тебя людей», — подчеркнул собеседник ФАН.

Он выразил мнение, что коронавирус с миром останется надолго, потому что даже переболевшие люди могут вновь заразиться COVID-19. Из этого выходит, продолжил Луцкий, что рано или поздно вакцинироваться придется всем. Здесь вопрос только в том, сколько пройдет до этого времени и сколько еще погибнет людей в мире от новой заразы, считает Луцкий.

С 25 октября в Республике Крым введут обязательное наличие QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, столовых, баров, фудкортов, клубов, музеев и других общественных мест. Это правило распространяется и на многие другие регионы, в том числе на Краснодарский край.

Ранее ФАН писал, что россияне активно бронируют номера в отелях Крыма после введения нерабочей недели. Забронировать номера с 30 октября по 7 ноября уже практически невозможно.