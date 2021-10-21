«Королева России — 2021» из Севастополя поделилась с ФАН секретом успеха

Победительницей конкурса красоты «Королева России — 2021» в этом году стала 33-летняя солистка ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота Юлия Кононенко. В интервью ФАН жительница Севастополя рассказала о конкурсе, международных санкциях, а также поделилась секретом успеха.

— Юлия, расскажите о конкурсе. Он стал финалом региональных испытаний или это самостоятельное мероприятие?

— Это, скажем так, самостоятельный конкурс. Каких-то предыдущих этапов у него нет. Я представляла на нем Республику Крым. В прошлом году я уже участвовала в этом конкурсе и стала первой вице-миссис «Королева России». В этом году меня повторно пригласили, я была единственная из Крыма и представляла город Севастополь. В этот раз получилось победить.

Этот конкурс отличается от многих других тем, что здесь участвуют и девушки, и женщины. Были номинации в категории «Мисс» и в категории «Миссис». Так как я замужем и у меня есть дети, я участвовала в категории «Миссис». Но звание «Королевы» — одно, и я его завоевала.

vk.com / Юлия Кононенко

— Какие были этапы в рамках конкурса? Каким талантом вы удивляли судей?

— У нас было несколько номеров: выход-визитка, интеллектуальный конкурс, выход в национальном костюме, творческий номер и выход в вечерних платьях. В костюмах ограничений не было. Можно было просто в русском народном прийти или костюме своего края. Я вышла в костюме «Крымская весна» — с цветами, лентами нежно-голубого цвета. А на конкурсе талантов я выступила с песней «Россия-матушка». Пела в своей военной форме, в которой выступаю и работаю. Конечно, во время самого конкурса есть некоторые переживания о том, чтобы не зацепиться где-то платьем, не забыть что-то, но серьезных казусов никогда не происходило.

— Расскажите о конкуренции — ощущалась ли она? Другие девушки после вашей победы не перестали с вами общаться?

— На конкурсе было 40 участниц со всей России. Самые красивые и достойные девушки и женщины, которые уже стали победительницами в своих регионах, это уже титулованные участницы. Мы сдружились, так как подготовка к конкурсу длилась четыре дня в самом отеле, хотя этому предшествовала большая и долгая работа и подготовка каждой участницы в своем городе. Девушки готовили костюмы, выбирали наряды, оттачивали творческие номера.

Могу сказать, что по итогу, когда уже прошло голосование и жюри озвучило свое мнение, конечно, кто-то подходил и поздравлял, кто-то — проходил мимо. Скажем так — всегда есть те, кто недоволен результатом. А с некоторыми девочками мы продолжаем общаться.

vk.com / Юлия Кононенко

— Сколько лет вы являетесь вокалисткой ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота? Есть ли у вас военное звание?

— В ансамбле я выступаю с 2012 года. Я пришла туда как гражданская служащая, а в 2017 году подписала контракт, начала служить в армии. И, работая в ансамбле, я уже прошла службу. Но должность у меня — певец ансамбля. Я заслуженный артист Республики Крым, имею много грамот. Во время декрета в 2019 году меня пригласили на конкурс «Миссис Крым» — как раз для мам, и оттуда все началось. Меня стали приглашать на конкурсы, модельные показы с известными дизайнерами. Кроме того, я еще и «Мисс Черноморского флота». И вот недавно стала и «Королевой России» — в общем, год насыщенный получается.

— Многие думают, что работа моделью — это очень легко. С чем на самом деле приходится сталкиваться?

— Сегодня очень лояльное время — совершенно не имеет значения возраст. Это я сама поняла — только в 30 лет попала на конкурсы и начала участвовать в показах. Людям хочется смотреть не только на молодых 18-летних девушек, но и на других женщин, в своем более взрослом возрасте. Потому что они и в своем возрасте хороши. Да и как модель — тоже интересны. Сегодня активно приглашают возрастных женщин и на конкурсы, и на показы — с этим в наше время намного проще. Есть модели 50+, 60+. И их печатают в журналах и приглашают на различные мероприятия.

vk.com / Юлия Кононенко

— Отражаются ли каким-то образом санкции на вашей деятельности, когда участвуете в международных показах?

— Я была на Миланской неделе моды, но так как были ограничения по коронавирусу, мы туда не поехали. Мы сняли все выступления в Крыму и уже фильм отправили им на площадку Миланской недели моды. Были приглашения поехать, но так как и санкции, и коронавирус — я пока не еду туда.

— Какое хобби в свободное время? И как успеваете делать все — заниматься семьей, вокальной и модельной деятельностью?

— Я несколько лет назад закончила курсы профессионально визажа. Мне очень нравится помогать женщинам быть красивыми. Кстати, модельным направлением я начала заниматься только в 2019 году. До этого всегда делала акцент на работе, творчестве, семье — о конкурсах не думала.

Мне хочется за всю свою жизнь много чего успеть, сделать так, чтобы гордилась моя семья, мои дети. Чтобы когда я стала старой, внуки удивлялись тому, как много я сделала. Стимул — то, чтобы мной гордились и шли только вперед. Мне пишут много девушек, восхищаются тем, что я делаю. А я им отвечаю, что они тоже так могут делать и все успевать — тоже быть мамой, работать, заниматься любимым делом и еще где-то участвовать, если это приносит удовольствие.

В чем секрет успеха? Это вера в себя. Главное — верить, знать, чего ты хочешь, поставить себе правильную цель, правильно над ней работать и постепенно к ней идти.