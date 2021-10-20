Легковушка опасно приблизилась к встречке и столкнулась с грузовиком в Крыму

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в Симферопольском районе с участием легкового и грузового авто. Авария случилась днем в среду на автодороге Симферополь — Севастополь — Каштановое.

«Водитель легковушки, двигаясь со стороны села Константиновка в сторону Симферополя, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с грузовым автомобилем, который двигался во встречном направлении. От удара грузовик опрокинулся», — сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В результате аварии несколько человек получили травмы: в больницу отправлены оба водителя и несовершеннолетний пассажир легковушки. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что 16-летняя девушка погибла в ночной аварии в Крыму после того, как ее 17-летний приятель, не справившись с управлением, врезался в дерево.