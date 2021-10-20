Лясковский объяснил, сколько нужно вакцинировать людей в Крыму для остановки эпидпроцесса

Симферополь, 20 октября. Замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский рассказал, какую нагрузку сегодня испытывают медицинские работники, бригады, и почему населению необходимо прививаться от коронавируса.

По его словам, по сравнению с сентябрем сегодня количество заболевших COVID-19 увеличилось в три раза, а нагрузка на скорую помощь и первичное звено — в 10 раз. Также он отметил, что в республике ежедневно работают порядка 165 бригад скорой помощи, которые принимают около 2500 вызовов.

«На сегодняшний день от коронавируса привились первым компонентом 560 тысяч крымчан, вторым — 515 тысяч. Всего для создания популяционного иммунитета необходимо привить более 1,2 млн человек, соответственно, для создания популяционного иммунитета надо привить порядка 700 тысяч человек, чтобы остановить эпидемиологический процесс», — заявил Лясковский во время конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что если количество заболевших продолжит расти, полуостров может столкнуться с нехваткой врачей, квалифицированных кадров и коечного фонда, поскольку это не бесконечные ресурсы, которые, помимо всего прочего, можно легко достать.

Также замминистра добавил, что за весь период с момента начала пандемии в Крыму заболело порядка 4800 детей до 18 лет. Это связано с тем, что заболевшие взрослые, не имеющие прививки, приносят домой болезнь и это приводит к заражению детей.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

На данный момент в Республике Крым действует более 120 пунктов вакцинации, в том числе 68 мобильных. Сейчас на полуострове запас вакцины от коронавируса составляет почти 180 тысяч доз, при этом ежедневно специалисты могут вакцинировать до 13 тысяч человек. Также есть возможность вакцинироваться коллективно, то есть целыми предприятиями, трудовыми коллективами — по соответствующим заявкам приезжают мобильные бригады.

Обратим внимание, что, по некоторым данным, в Республике Крым готовятся к введению более жестких мер для туристов, поскольку после информации о возможных выходных увеличилось количество продаж билетов на полуостров. Возможно, ограничения будут действовать даже на въезде в регион через Крымский мост, однако официальных данных на этот счет нет.

В любом случае медики и эксперты призывают людей в будущие выходные с 30 октября по 7 ноября, которые уже одобрил президент России Владимир Путин, провести их дома, чтобы сократить возможные риски заболевания коронавирусом, а также использовать это время для вакцинации.

Напомним, ранее ФАН депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал запретить въезд в Крым туристам без COVID-сертификата. Эти меры помогут предотвратить распространение инфекции.