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Россияне активно бронируют номера в отелях Крыма с введением нерабочей недели
Общество
Россияне активно бронируют номера в отелях Крыма с введением нерабочей недели
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Введение дополнительных оплачиваемых выходных дней в России с 30 сентября по 7 ноября напомнило крымчанам апрель 2020 года: когда в стране объявили локдаун, многие россияне вместо того, чтобы остаться дома и не дать вирусу распространиться, решили махнуть на отдых.

В разговоре с ФАН представители нескольких санаториев и гостиниц рассказали, что за 19-20 октября количество звонков с вопросами, будут ли они принимать туристов в период дополнительных выходных, возросло в разы.

«Сегодня с утра заявок прилетело больше, чем за всю прошлую неделю. Люди активизировались, конечно, после того, как узнали, что могут объявить выходные. Я рада, когда к нам едут туристы, но не сейчас. Люди болеют, нужно прививаться, а многие почему-то решили, что эти выходные дают им для отпусков. Ведь ситуация в стране серьезная», ― рассказала нам Екатерина, администратор одной из мини-гостиниц в Алуште.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Судя по сайтам крымских отелей, забронировать номера с 30 октября по 7 ноября уже практически невозможно. Еще можно захватить несколько дней в промежутке со 2 по 6 ноября, однако на такой долгий срок мест все меньше.

«Нам со вчерашнего вечера позвонили уже человек 20 с вопросами, будем ли мы работать с 30 октября по 7 ноября. У меня стойкое ощущение, что люди не понимают, почему власти страны вводят эти выходные. Не надо сюда и куда-то еще ехать, пока не сформируется коллективный иммунитет! Почему вы так смело подвергаете опасности жизни других людей?» — возмущенно в комментарии ФАН заявила Ольга, сотрудница одного из санаториев в Ялте.

Тем временем ряд СМИ со ссылкой на свои источники в крымском правительстве сообщают, что уже 21 октября власти республики могут принять решение некоторыми способами ограничить туристический поток. На данный момент в Крыму введена обязательная вакцинация сотрудников многих сфер, введены QR-коды на посещение практически всех общественных мест в Севастополе. Отменены широкомасштабные мероприятия: Ялтинский международный экономический форум, «Ноябрьфест», «Интурмаркет», множество спортивных соревнований.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил запретить въезд в Крым туристам без сертификата о вакцинации против коронавируса, справки о наличии антител к COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста.

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крым туризм коронавирус
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