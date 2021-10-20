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Замминистра здравоохранения Крыма Лясковский рассказал о темпах развития медицины в РК
Общество
Замминистра здравоохранения Крыма Лясковский рассказал о темпах развития медицины в РК
Новостное агентство «Харьков».  /  Дмитрий Громов

Руководитель регионального проектного офиса аппарата Совета министров Республики Крым Наталья Писарева рассказала о выполнении национального проекта «Здравоохранение», а также о развитии медицины на полуострове.

По ее словам, реализация этого нацпроекта действительно очень важна, поскольку он нацелен на сохранение здорового населения, а также увеличение продолжительности жизни человека до 78 лет, в том числе в рамках проекта «Демография». Обратим внимание, что с 2014 года средняя продолжительность жизни населения на полуострове увеличилась на два года — с 70,7 до 72,7.

«Что касается национального проекта «Здравоохранение», то всего запланировано шесть региональных проектов в Республике Крым: развитие первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами и создание так называемого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы здравоохранения.

Если говорить о финансировании, то в прошлом году было выделено почти 2,5 млрд рублей на организацию всех мероприятий. Все организации здравоохранения выполнили данный проект успешно, порядка 94% было кассовое исполнение, а из запланированных 49 показателей, которые были установлены в РК, лишь пять у нас не достигли выполнения в 80-90%. Это было связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусной инфекцией», — сообщила Писарева на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Федеральное агентство новостей /

Писарева отметила, что в этом году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» Крыму было выделено 955 млн рублей, на данный момент кассовое освоение составляет 40%, однако скоро все контракты будут заключены.

Также по этому поводу высказался заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский. Он отметил, что данный национальный проект развивается на территории полуострова с 2019 года. По его словам, основные мероприятия в его рамках направлены на обеспечение материально-технической базы медучреждений.

«Если говорить более детально, то в рамках первичного звена развивается установка фельдшерско-акушерских пунктов, различных мобильных комплексов, санавиация, что тоже очень важно», — сказал Лясковский.

Также замминистра добавил, что в Крыму осуществляется более 200 вылетов вертолетов, которые перевозят тяжелых пациентов, — раньше никогда такого не было. Республика в этом вопросе на первых позициях среди других регионов.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Севастополе ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Прививочная кампания остается главным способом защиты от COVID-19.

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россия крым медицина здравоохранение
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