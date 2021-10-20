Списанное судно загорелось в Керчи, когда его начали резать на куски

Керчь, 20 октября. Утром в Керчи в индустриальном парке «Еникале» (недалеко от паромной переправы) произошло возгорание на старом судне. Как выяснилось, судно было давно списано и пущено на металлолом.

Возгорание произошло в тот момент, когда корпус начали резать на куски. Предположительно, на судне были остатки нефтепродуктов, что могло вызвать пожар, однако точная причина возгорания неизвестна.

Клубы дыма и пламя увидели жители соседних домов, о чем и сообщили в соцсетях. Тем временем, по данным МЧС, пострадавших при возгорании нет, сам пожар уже локализован.

Ранее сообщалось, подобная ситуация произошла в Севастополе. На списанном большом противолодочном корабле «Керчь» на палубе загорелся мазут. Площадь пожара тогда составила 60 квадратных метров.