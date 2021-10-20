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Дикий кабан разгромил автозаправку в Крыму

  /   Обновлено: 20 октября 2021 12:38
Происшествия
Дикий кабан разгромил автозаправку в Крыму
Pr Scr telegram.org  /  Крым Оперативный


Симферополь, 20 октября. Буйный кабан забежал на территорию автозаправочной станции на Керченском шоссе в Феодосии и устроил там сумасшедшие забеги. Сначала он пронесся по самой территории АЗС, а затем с невероятной скоростью уже заскочил внутрь помещения, где находятся различные товары и кассы.

Он пронесся между рядов с продуктами, врезался на скорости в один из стендов, а затем решил двигать к выходу. Выходом для себя он выбрал стеклянную дверь, которую снес, разбив вдребезги.

К счастью, в момент разгрома в помещении никого не находилось. Сам бунтарь сбежал с АЗС так же быстро, как и появился. В комментариях в соцсетях некоторые предполагают, что у кабана бешенство, поэтому он ведет себя настолько странно и опасно. Другие выдвигают версию, что животное было чем-то серьезно напугано или от кого-то убегало.

Отметим, что, несмотря на относительно небольшие размеры, кабан опасен силой, наличием мощных челюстей, высокой скоростью передвижения, поэтому встреча с ним может иметь последствия в виде ушибов и серьезных травм. Раны от клыков бывают достаточно глубокими, вдобавок ко всему посредством них существует опасность заражения.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранители расследуют трагичный случай, произошедший в Севастополе: там подводному охотнику насмерть рассекло голову винтом от судна.

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